Diyarbakır "Na" pankartları ve "Mutlaka kazanacağız" sloganıyla Newroz'u kutladı

Doğanın uyanışını ve baharı müjdeleyen Newroz, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Siirt, Tunceli, Van ve Batman başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde kutlandı. Diyarbakır'daki Newroz kutlamasına katılanlar sabahın erken saatlerinden itibaren Bağlar ilçesindeki Newroz Parkı'na gelmeye başladı. 200 bine yakın kişinin doldurduğu alanda geniş güvenlik önlemleri alınırken, 5 ayrı noktada arama noktası oluşturuldu. Polisler, kitleyi saat 11.00'de alana almaya başladı. Program kapsamında müzik grupları sahne aldı, siyasetçiler konuşma yaptı.

İlk olarak DTK Eşbaşkanı Leyla Güven konuşması sahneye geldi. "AKP ve KDP arasında oluşturulan kirli ittifakı asla kabul etmeyeceğiz. Barzani’ye çağrı yapıyoruz. Yol yakınken kardeş kanı dökmekten geri dön" diyen Güven, "2018 Newrozu’nda Sayın Abdullah Öcalan’ın aramızda olmasını umut ediyoruz” görüşünü dile getirdi.

Ardından parti üyeliği ve milletvekilliği düşürülen tutuklu Figen Yüksekdağ ve tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tüm tutuklu HDP’li siyasetçiler adına gönderdiği Newroz mesajı alanda okundu.

Eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk de hükümete yönelik olarak yaptığı çağrıda "Gelin, Sayın Öcalan'ın 2013 Newrozu'nda ortaya koyduğu düşünceler çevresinde, barış ortamını yeniden sağlayalım" ifadesini kullandı.

HDP Sözcüsü Osman Baydemir de bir konuşma yaptı. "Bir kez daha başardınız ve korku barikatını coşkuyla aşarak Newroz alanına geldiniz" diyerek konuşmasına başlayan Baydemir, 2013 Newroz’unda okunan Öcalan’ın manifestosunu hatırlattı ve "Barışı bir seçime kurban ettiler" dedi.

Öte yandan Newroz kutlamasının yapıldığı alana sabah elinde bıçakla girmek isteyen ve sırt çantasını aratmayıp kaçmaya başlayan bir genç, polisin açtığı ateşle öldü.

Fotoğraflarla Diyarbakır Newrozu

Newroz böyle başladı: Mutlaka kazanacağız

Günlerdir büyük heyecanla beklenen Diyarbakır Newrozu için sabahın erken saatlerinden itibaren etkinliğin düzenleneceği Bağlar’daki Newroz Parkı’nda hareketlilik başladı. HDP, DTK, DBP ve TJA tarafından organize edilen etkinlikte alan etrafına ve kentin tüm noktalarına bu yılın temel sloganı olan "Mutlaka Kazanacağız" afişleri asıldı.

Diyarbakır'da Newroz kutlamalarından:

Parçalı bulutlu bir havanın hâkim olduğu günün ilk ışıklarıyla birlikte halk sokaklara dökülmeye başladı. Newroz alanındaki tüm hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık bir haftadır bugüne hazırlanan alanda ses sistemleri ve platform kurulumu dün tamamlanmıştı.

Her yerden alana

Program 11.00’de başladı. Ön sıralarda yer kapmak isteyen vatandaşlar saat 06.00 itibariyle park önündeki arama noktalarına doluşmaya başladı. Diyarbakır halkı ve çevre kentlerden gelen vatandaşlar, kahvaltılarını da alan girişinde yaptı. Özellikle alana çıkan tüm kavşaklarda halk toplanmaya başlarken, yöresel elbiseler giyen kadınlar dikkat çekti.

5 noktadan giriş

Etkinlik öncesi bomba imha uzmanları bomba arama köpekleri eşliğinde tüm alanı ve platformu gözden geçirdi. Yine mayın detektörleriyle alanda ve çevresinde mayın araması yapıldı. Bu sırada görevli tüm polisler de alan dışına çıkarıldı. İlk aramanın ardından uzmanlar çevrede bulunanları bir bariyer daha geri çıkararak ikinci arama yaptı.

Geçmiş yıllarda halkın alana rahat ulaşabilmesi için ek otobüs seferleri koyan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayyım kararıyla otobüslerini tahsis etmedi. Etkinliği takip etmek için erken saatlerde alana gelen gazeteciler de bekletilirken, Newroz Tertip Komitesi tarafından verilen akreditasyon kartları da “geçersiz” olduğu gerekçesiyle polisler tarafından toplandı.

Her yıl Newroz sabahı renkli görüntülere sahne olan Kurtalan Ekspresi treninin seferi de iptal edildi.

HDP'li vekiller alana geldi

Mardin Belediye Eşbaşkan Ahmet Türk, HDP sözcüsü Osman Baydemir, HDP’li milletvekilleri Altan Tan, İmam Taşçıer, Dilek Öcalan ve Sibel Yiğitalp'in yanı sıra İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da protokolde yer aldı. Tutuklu HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş yöresel kıyafetleriyle alana geldi.

Diyarbakır'da Newroz alanına bıçakla girmek isteyen kişi vurularak öldürüldü

Diyarbakır'daki Newroz alanına girmek isteyen ve elinde bıçak olduğu belirtilen kimliği belirsiz bir kişi önce polisle tartıştı. Sırt çantasını aratmayıp kaçmaya başladı. Polisin ’dur’ ihtarına uymayınca polis ateş etti. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Diyarbakır'da Newroz alanına bıçakla girmek isteyen kişi vurularak öldürüldü

"Hayır" ve "Na" pankartları

Günlerdir bugüne hazırlanan park ise sarı, kırmızı, yeşil flamalar ve balonlarla süslenirken, alanın ortasına da Newroz ateşinin yakılması için 20 ton odun yığıldı. Referandum sloganlarını dillerinden düşürmeyen kitle ellerindeki "Hayır" ve "Na" yazılı flamaları sallayarak, "Seni başkan yaptırmayacağız” sloganları attı.

Amedspor’un Direniş Taraftar Derneği de üyeleriyle birlikte alana kitlesel olarak geldi. Taraftarlar “Direnişte hayır var” sloganı, marş ve Kürtçe şarkılarla renklerini yansıttı.

Leyla Güven: Barzani kirli ittifaktan dönmeli

Yaklaşık olarak 200 bin kişinin katıldığı Newroz’un açılış konuşmasını Tertip Komitesi’nden Ruken Akça yaptı. Ruken, "Kürdistan’ın direnen 4 parçasına selam gönderiyorum" diyerek başladı. "Mazlum Doğanlarla başlayan Newroz direnişinin milyonlarla görkemliliğini sürdürdüğünü" dile getiren Ruken, "Kadınlar direnişin öncülüğünü yapıyor. Karanlıkları aydınlatan da kadınlar olacaktır" dedi. Ruken’in ardından Denbejên Botan ve Koma Jinên Amed sahne aldı. Ardından DTK Eşbaşkanı Leyla Güven konuştu. Güven, Kürt kadınlarını verdiği direnişe dikkat çekerek, "Rahşanlar gibi Sêvêler gibi direneceğiz. 2018 Newrozu’nda Sayın Abdullah Öcalan’ın aramızda olmasını umut ediyoruz” dedi. Kuzey Suriye ve Irak'taki son gelişmelere de değinen Güven, "AKP ve KDP arasında oluşturulan kirli ittifakı asla kabul etmeyeceğiz. Barzani’ye çağrı yapıyoruz. Yol yakınken kardeş kanı dökmekten geri dön. Şengal’de yaşan olaylardan utan ve geri adım at diyoruz" diye konuştu.

Yüksekdağ ve Demirtaş’tan Newroz mesajı: Zalimin karşısında boyun eğmeyeceğiz

Parti üyeliği düşürülen tutuklu eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ve tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tüm tutuklu HDP’li siyasetçiler adına gönderdiği Newroz mesajı alanda okundu.

Yüksekdağ ve Demirtaş'ın Newroz mesajı şöyle:

Çok değerli kardeşlerimiz,

Sevgili annelerimiz,

Genç arkadaşlarımız,

Kadın yoldaşlarımız,

Yediden yetmişe Newroz alanlarını dolduran milyonları özgürlük ateşinin sıcaklığıyla selamlıyoruz. Çözüme, demokrasiye ve barışa vesile olması dileğiyle hepinizin Newroz Bayramı’nı kutluyoruz.

En koyu karanlıkları bile aydınlatan Newroz ateşi, bu yıl da baskılara ve yasaklara rağmen coşkuyla yanıyor.

Sayın Öcalan’ın tarihi barış çağrısıyla görkemli bir şölene dönen 2013 Newrozu’ndan bugüne, maalesef ki siyaset kurumu halklarımıza barışı armağan edemedi. Egemen siyasi kimliğin savaş ısrarı bunun temel nedeni olsa da, bizler kendimizi halkımıza karşı borçlu ve mahcup hissediyoruz.

Zindanda rehin tutulan binlerce HDP’li yoldaşımız adına sizlere bir kez daha şunu açık yüreklilikle ifade etmek isteriz ki, demokratik siyasetle özgürlük arayışından asla vazgeçmeden barış mücadelemizi sürdüreceğiz.

Zulmün ve zalimin karşısında da boyun eğmeyecek, diz çökmeyeceğiz. Halkımızın onurunu her yerde koruyacak ve mutlaka kazanacağız.

Bu vesileyle bir kez daha Newroz Bayramınızı kutluyor, Newrozu direnişin ve onurun bayramı olarak tarihe yazdıran bütün şehitlerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyor, her birinizi ayrı ayrı yürekten selamlıyoruz.

Newroz pîroz be!

Ateş yakıldı

Eşbaşkanların mektubunun ardından Milletvekili Dilek Öcalan konuştu. Konuşmanın ardından Newroz ateşi yandı.

Ahmet Türk: Bu zindan siyasetini yürütenlere "Hayır" diyeceğiz!

Görevinden alınan ve yerine kayyım atanan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, hükümete yönelik olarak yaptığı çağrıda "Gelin, Sayın Öcalan'ın 2013 Newrozu'nda ortaya koyduğu düşünceler çevresinde, barış ortamını yeniden sağlayalım" ifadesini kullandı.

"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun"

"Barışı bir seçime daha kurban ettiler"

"Bir kez daha başardınız ve korku barikatını coşkuyla aşarak Newroz alanına geldiniz" diyerek konuşmasına başlayan HDP Sözcüsü Baydemir, 2013 Newroz’unda okunan Öcalan’ın manifestosunu hatırlattı ve "Barışı bir seçime kurban ettiler" dedi. Parti başkanları, belediye başkanları ve binlerce partilinin hapiste olduğunu söyleyen Baydemir, "Onlar özgürlük mahkumları. Onları cezaevine koyanlar zindancı başı olarak anılacaktır” diye konuştu. Giderek şiddetini artıran yağmur altında konuşmasını sürdüren Baydemir, "Referandumda Kürtler için, demokrasi ve eşitlik için hiçbir şeyin bulunmadığını belirterek, güçlü bir şekilde hayır diyeceğiz" dedi.

Baydemir, konuşmasında şunları söyledi:

“Allah’ın rahmetine maşallah yine Newroz alanını doldurdunuz; onurunuza, değerlerinize, geleceğinize sahip çıktınız. Bana sorarsanız Allah’ın rahmeti nedir bu topraklar için derseniz. Bugün sizler her biriniz yüreğinizle Allah’ın rahmetini zalimlere gösteriyorsunuz, bakın zulüm ve baskıyla halk baş eğmiyor. Bir kez daha diyorum ki ey Amed halkı kardeşlerim bir kez daha başardınız. Zulmün kefenini yırttınız. Bugünkü coşkunuz, sahiplenişiniz, Kürt halkına biçilmek istenen korku kefenini dişinizle, tırnağınızla ve yüreğinizle yırttınız.

Bundan birkaç yıl önce yine bu meydanda Newroz coşkusuyla Sayın Öcalan’ın manifestosuyla bir müzakere masası kuruldu. Sizlerden milyonlardan alınan destek ve dayanışmayla milyonlardan alınan onayla müzakere masasına güller koyduk güller. Ama maalesef o barış gülü emekle sulanacağına, gül bahçesinin güllerini soldurmaya çalıştılar. Barışı bir seçime kurban ettiler. Barışı kendi istikballerine, koltuklarına, mevkilerine ve makamlarına kurban ettiler.

2013 Newroz’undan bugüne değin 2 yıllık çatışmasızlık döneminin huzurunu bütün bu toplum yaşadı. Bir kez daha Ankara’ya, devlet aklına çağrımızdır. 2 yıllık müzakere döneminde, Kürt halkıyla diyalog kurduğunuz için ülke hem içeride hem dışarıda bir umut havası haline dönüştü. Ne zaman ki müzakere masasını devirdiniz, baskı ve şiddetle sonuç almaya çalıştınız, ne zaman ki MHP ve Ergenekon ile ittifak kurdunuz ülkenin her bir yanı yangına döndü yangına.

Buradan Halilul Rahman diyarına binlerce kez selam olsun. Çünkü bizim mücadelemizin özü Nemruda, Dehaqa ve Dehaqîlere karşı bir özgürlük mücadelesidir. Nemrut da çok zalimdi, insanları diri diri yakmaya çalıştı. İbrahimiler ve bugün bu alanı dolduran sizler her biriniz birer damla oldunuz ve zulmün ateşini söndürdünüz. Amed savaşa ‘Hayır’, çatışmaya ‘Hayır’ diyor, ‘Birlikte yaşam’ diyen bir coşku var burada. Bir kez daha bu coşkunuz karşısında saygıyla eğiliyorum.

Çatışmayla, savaşla, baskı-zulüm ve zorla eş başkanlarımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız 5 bini aşkın partilimiz şu anda cezaevinde. Beş aydır Anayasa Mahkemesi kendi içtihadına sahip çıkmıyor. Belediye başkanlarımız, eşbaşkanlarımız şu an da cezaevinde ama hiç şüpheniz olmasın onlar özgürlük mahkumlarıdır, tıpkı sizin yaptığınız gibi zulme, savaşa karşı boyun eğmedikleri için hep onurla anılacaklar. Ama onları cezaevine koyan AKP-MHP-Ergenekon ittifakı onların cezaevine konulduğu günden bugün tek sıfatları var onların, zindancıbaşı. Zindancıbaşına hep birlikte Newroz alanında ‘Hayır’ diyoruz. Ant olsun ki Demirtaş, Yüksekdağ, Anlı ve Kışanak birgün mutlaka bizlerle olacaklar. Baskıyla, zorla, zulümle sonuç alacaklarına inananlar Newroz alanına çok iyi baksınlar. Newroz alanı hepinize bir çağrıda bulunuyor. Özü şudur; ey hükümet, ey devlet, ey devlet aklı, bu yol yol değildir. Gelin bu yoldan vazgeçin.

Bugün Amed halkı hep birlikte önünüze bir yol koyuyor. Barışa ve özgürlüğe giden yolun kapısını açtınız sizler. Hayırlı olsun. Şırnak, Cizre, Sur ve Gever için hani diyorlardı ya taş üstüne taş baş üstüne baş bırakmayacağız, şimdi o zalimler yeni bir anayasa paketiyle toplumun huzuruna çıkıyorlar. Yaptıkları bütün zulümleri halk eliyle onaylatmaya çalışıyorlar. Kayyum uygulamasını halk eliyle onaylatmaya çalışıyorlar. Amed halkına hep beraber soruyoruz. 82 Anayasasında Kürtler, Aleviler var mıydı? Getirmiş oldukları bu pakette demokrasinin D’si var mı, Kürde özgürlük var mı? (Alandan ‘Hayır’ yanıtları verildi). Ha 82 Cunta Anayasası ha AKP-MHP faşizm dayatması. Al birini vur öbürüne.

Kardeşlerim hatırlarsınız yine bu meydanda sizlere hitap ederken, hükümet bir ekonomik paket açmıştı. O pakete, hep beraber ‘Paketlerinde kabak (Kundir) çıkmış’ dedik. Şimdi dayatmış oldukları bu paketin içinde aynı zamanda 1980 cunta darbesinden bugüne dek emeğinizle elde etmiş olduğunuz bütün kazanımlar geri alınıyor. Ülke karanlığa sevk edilmek isteniyor. Bir kez daha bu meydandan karanlığa ‘Hayır’ diyoruz, faşizme ‘Hayır’ diyoruz. Sizin içinizden evlatlarınız, örneğin Sebahat Tuncel şu an cezaevinde, onu cezaevine koyan anlayış ve zihniyetten bize hiçbir hayır gelmez. Binbir emekle önümüze barajlar ve setler koymuşlardı, engeller koymuşlardı. Yüzde 10 barajını sizler çığ oldunuz, aştınız. 80 parlamenter Meclis’e gönderdiniz. Bu paketle yüzde 10 barajını yüzde 50 artı 1’e çıkarıyorlar. Amaçları Kürdün iradesi yönetime yansımasın. Siz ne yaparsanız yapın burası özgür yaşayacak ant olsun.

Kürt halkı ve Kürdistan halkı sizlerle onur duyuyor. Bir kez daha bütün topraklardaki Kürtlere çağrımdır. Ala rengin özgürlüğün nişanıdır, gelin ittifakımızı kuralım. İnanıyorum ki sizin bu duruşunuzla bu kış bizim son kışımızdır. Özgürlüğün, barışın ve eşitliğin müjdesidir.”

Basın ordusu alanda

Günler öncesinden bu yana alanda nöbet tutan parti görevlileri de alanla ilgili koordinasyonu sağladı. Alana bu yıl seyyar satıcı alınmadı. Alana yüzbinlerce insana rahatlıkla hitap edilebilen ses ve görüntü sistemi ayrıca 130 seyyar tuvalet ve lavabo kuruldu. Etkinliği yaklaşık 400 yerli ve yabancı gazeteci de takip etti.