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Politika

DİYARBAKIR MHP MİTİNGİNE HAZIRLANIYOR DİYARBAKIR (A.A)

06 Haziran 2011 15:34

-DİYARBAKIR MHP MİTİNGİNE HAZIRLANIYOR DİYARBAKIR (A.A) - 06.06.2011 - MHP'nin Diyarbakır'da miting yapacağı alanda bomba araması yapılırken, canlı yayın araçları da eğitimli köpeklerle kontrol edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda yapacağı miting alanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Hakim noktalara yerleştirmek için özel harekat polisleri de alanda yer aldı. Alanda bomba araması yapıldı, canlı yayın araçları da eğitimli köpeklerle kontrol edildi. Miting alanı MHP bayrakları ile donatılırken, bilboardlarda asılı bulunan bağımsız Diyarbakır milletvekili Leyla Zana'nın fotoğrafı ilginç bir görüntü oluşturdu. Çevre illerden gelen partililer, güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra alana alınmaya başladı.

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