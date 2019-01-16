Diyarbakır merkezli ham petrol hırsızlığı operasyonu: 9 gözaltı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 3 ilde boru hatlarından petrol çalanlara yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 36 bin litre ham petrol ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca boru hatlarında petrol hırsızlığı yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takip başlattı. Ekipler, daha önce düzenlenen operasyonla 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dün de Diyarbakır\'ın Bağlar, Kayapınar, Dicle, Bismil ve Yenişehir ilçeleri, Batman kent merkezi ve Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde belirlenen 13 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda Ş.A., C.A., B.A., S.İ., A.Y., M.A., M.Ş.E., F.İ. ve S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 kamyon, 36 bin litre ham petrol, petrol boru hattından hırsızlık olaylarında kullanılan delme aparatı, 6 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildi.

A.Y.\'nin cezaevinde tutuklu bulunduğu diğer 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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