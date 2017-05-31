Diyarbakır Lice'deki çatışmada 3 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce icra edilen operasyonda PKK'lılar ile girilen çatışma sonucunda 3 asker şehit oldu. Operasyonda 8 PKK'lının da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, anlık bir istihbarat sonucu sabah saatlerinde bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesindeki 3 hedefe hava harekatı düzenledi.

İki mağara ve Doçka mevzisinin imha edildiği harekatta, 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.