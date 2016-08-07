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Diyarbakır Lice'de çatışma

Güvenlik güçlerinin bölgede PKK'lılar ile temas sağladığı ve çatışmaların sürdüğü öğrenildi

07 Ağustos 2016 01:35

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçeleri arasında yol kesen bir grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede çatışma sürüyor.

Saat 20.35 sıralarında Lice-Kulp karakolunda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, kırsaldan gelen bir grup PKK’lı yol kesme eylemi yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda asker sevk edildi. PKK'lıların bölgeye gelen askerlere ateş açması üzerine çatışma çıktı.

Çok sayıda askerin takviye gönderildiği bölgede güvenlik güçlerinin PKK'lı grupla yakın temas sağladığı öğrenildi.
Bölgede çatışma sürüyor.

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