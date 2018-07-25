Diyarbakır Kulp'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır Valiliği, bölgede operasyon düzeneleneceği gerekçesiyle Kulp ilçesine bağlı 8 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın ne zaman kalkacağına ilişkin olarak bir bilgi verilmedi.

Valilikten yapılan açıklamada, ''Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 11.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır'' denildi.

Diyarbakır Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yasağı kapsayan köy ve mezralar şöyle:

''Kulp ilçesine bağlı olan; Yaylak Köyü, Şeyhsalih, Nedrehuş, Mezrasor, Simetok, Dalideri, Akçana ve Derikmezraları.''