Diyarbakır Havalimanı'na roketli saldırı!

Diyarbakır Havalimanı'ndaki polis kontrol noktasına roketli saldırı düzenlendi. Havalimanına atılan roketler büyük bir gürültüyle patladı. Saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından havalimanındaki uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmayacağı duyuruldu.

Saldırı sonrasında havalimanı uçuşa kapatıldı. 4 roketle yapılan saldırı sırasında, özel bir havayolu şirketine ait uçak iniş yapıyordu.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

"Siviller vardı"

NTV'ye bağlanan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Aksoy'un sözleri şöyle:

"Havalimanında bulunan polis kontrol noktasına roketatarlı saldırı oldu. Herhangi bir can kaybı ve yaralı söz konusu değil. Roketatardan seken şarapnel parçalarıyla camlarda kırık var. Her türlü tedbirler alındı. Bölgede helikopterler de çalışmalarını sürdürüyor. Roketli saldırı olma ihtimali üzerinde duruluyor.

"Havalimanında polis noktası da hedef alınmış olabilir. Bunun ayrıntıları çalışmaların tamamlanmasından sonra belirlenecek.

"Uçuşlarda bir aksama yok. Havalimanında sivil vatandaşlarımız vardı ancak herhangi bir yaralama söz konusu değil."