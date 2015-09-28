Diyarbakır Hani'de sokağa çıkma yasağı, Van'da güvenlik bölgesi ilanı

Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki 9 mahallede, "Lice İlçesi Jandarma Alay Komutanlığı'na verilen birlikler ile Lice'nin sözde Zara bölgesindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için operasyon düzenleneceğini" sebebiyle bugün (27 Eylül) saat 18.00'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Van'da ise Çatak ve Başkale ilçelerinde bazı bölgelerin özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Çatak ve Başkale'de milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bazı bölgelerde özel güvenlik bölgesi ilan kararı alındığı" belirtildi.

İkinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde Uzunlar, Kırım, Şaklat, Mezel Tepe, Gökçe, Uçarı, Serince Mahallesi, Arıklı ve Duruköy mahallelerinde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği, "Lice İlçesi Jandarma Alay Komutanlığı'na verilen birlikler ile Lice'nin sözde Zara bölgesindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için operasyon düzenleneceğini" açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen silahlar ile depo ve sığınaklarda bulunan diğer malzemeleri ele geçirmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak, ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra etmek maksadıyla, Hani Mazılı ve Çağıl Mahalleleri ile Dakyanus Tepe arasında kalan bölgede operasyonel faaliyet planlanmıştır.

Bölücü terör örgütü ve müzahir kesim tarafından, icra edilecek operasyon esnasında ve sonrasında operasyonu protesto etmek maksadıyla, halkı provoke ederek operasyon bölgesinde canlı kalkan, propaganda, basın açıklamaları ve sivil itaatsizlik türü eylemlerin gerçekleştirilebileceği, icra edilecek operasyon esnasında meydana gelebilecek muhtemel çatışmalar esnasında sivil halkı canlı kalkan olmaya zorlayabileceği, uluslararası ortamda kendini haklı çıkarmaya yönelik olarak sivil halkın zarar görmesini sağlamayı amaçlayarak, sivil halkı siper olarak kullanma arayışı içerisinde olabileceği değerlendirilmektedir. Söz konusu eylemlerin yapılması halinde vatandaşların can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı göz önüne alındığında, kamu düzeni, suçişlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5 bin 442 sayılı İl İdaresi Kanunu (Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır) ve (İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğini sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır) maddeleri gereğince 27 Eylül 2015 günü saat 18.00'den itibaren bölgedeki operasyonun sona ermesine kadar faaliyetin icra edileceği alan Hani İlçesi Uzunlar Mahallesi, Kırım Mahallesi, Şaklat Mahallesi, Mezel Tepe, Gökçe Mahallesi, Uçarı Mahallesi, Serince Mahallesi, Arıklı Mahallesi ve Duruköy Mahallesi ile sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Van'da özel güvenlik bölgeleri





Van'da da valilik kararı ile Çatak ve Başkale ilçelerinde bazı bölgelerin özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çatak ve Başkale'de milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bazı bölgelerde özel güvenlik bölgesi ilan kararı alındığı" belirtildi.

Van Valiliği'nin açıklamasında güvenlik bölgeleri ise şöyle belirtildi: "Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi’nin kuzeyi ve Büyükağaç Mahallesi’nin batı kesimleri ile Başkale İlçesi'nde Tahıl Mahallesi'nin kuzeybatısında bulunan bölgelerde, vatandaşların adı geçen bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri için 28 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir."