-DİYARBAKIR ERDOĞAN'A HAZIRLANIYOR DİYARBAKIR (A.A) - 03.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a gelişi nedeniyle Diyarbakır Valiliği tedbir amacıyla Şanlıurfa ve Elazığ Belediyelerinden itfaiye ve temizlik aracı talep etti. Erdoğan'ın partisince düzenlenecek olan mitingine katılmak amacıyla Diyarbakır'a gelişi nedeniyle Valilik tarafından tedbir amacıyla Şanlıurfa ve Elazığ Belediyelerinden itfaiye ve temizlik araçları istendi. Şanlıurfa ve Elazığ'dan gelen itfaiye ve temizlik araçları bir süre Valilik önünde bekletildikten sonra arka tarafta bulunan garaja çekildi. Valilik yetkilileri, mitinge yoğun bir katılım olmasının beklendiğini, bu nedenle itfaiye, temizlik ve güvenlik personelinin çevre illerinden takviye edildiğini belirtti. Personellerin tedbir ve güvenliğin sağlanması amacıyla talep edildiğini ifade eden yetkililer, ''Güvenlik takviyesinin yanı sıra Şanlıurfa ve Elazığ Belediyesinden temizlik ve itfaiye aracı talep ettik'' dedi. Şanlıurfa Belediyesi Temizlik Birimi çalışanı Şafak Kaya, Diyarbakır Valiliğinin talebi üzerine temizlik ve itfaiye aracıyla geldiklerini, nerede görev yapacakları konusunda yetkililerin kendilerini yönlendireceğini söyledi.