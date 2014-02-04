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Diyarbakır Emniyeti'nde ikinci görevden alma dalgası

25 Ocak’ta 9 şube müdürünün yerinin değiştirilmesinden ardından Diyarbakır'da dün gece emniyetin bütün ‘yardımcı müdürleri’ görevden alındı

04 Şubat 2014 11:50

Diyarbakır'da 10 gün içinde yapılan ikinci tayinde tüm emniyet müdür yardımcıları ile terör ve narkotik şubedeki müdür yardımcıları ile uzman polisler pasif göreve alındı.

17 Aralık'ta yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası emniyet teşkilatında başlatılan görevden almalar devam ediyor.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, 25 Ocak’ta 9 şube müdürünün yerinin değiştirilmesinden ardından Diyarbakır'da dün gece emniyetin bütün ‘yardımcı müdürleri’ görevden alındı. Yerlerine ise polis okulunda derslere giren müdürler getirildi.

En büyük görevden almalar ise KOM, Narkotik, TEM ve Asayiş Şube müdürlüklerinde yaşandı. Bu birimlerde görevli şube müdür yardımcılarının tamamı görevden alınarak ‘pasif’ görevlere atandı. Bazı müdür yardımcıları da ilçe emniyet müdür yardımcılığı gibi ‘pasif görev’e gönderildi.

Bu şubelerde görevli, ‘terör’,  'uyuşturucu' gibi bölgenin en önemli sorunlarında uzman olan komiser, komiser yardımcıları ile çok sayıda polis memuru yine pasif görev olarak karakollara gönderildi. Diyarbakır’da terörle mücadeleden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı da Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu’na öğretmen olarak tayin edilmesi dikkat çekti.  Alınan bilgiye göre, Diyarbakır emniyetinde tasfiyeler bölgenin en önemli iki birimi olan Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlükleri’nde devam etmesi bekleniyor.

 

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