Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven hakkında inceleme başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven’in “Dağda ölen teröriste ağlamayan insan değildir” sözleri için inceleme baslattı.

Yasemin Güneri'nin habertürk.com’da yer alan haberine göre; İnceleme sonrası Recep Güven hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

‘Dağda ölen teröriste ağlamayan insan değildir’ demişti

"Dağda ölen teröriste ağlamayan insan değildir" açıklamasında bulunan ve "Önce vatan değil, önce insan. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşatmıyorsak, hiçbir anlamı yok" diye konuşan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Recep Güven hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.

İki müfettiş diyarbakır'a gitti

İnceleme kapsamında iki müfettişin Diyarbakır'a gittigi ögrenildi. Emniyet kaynakları, müfettişlerin hazırlayacağı rapora göre Recep Güven hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Başbakan "en küçük müsamahamız yoktur" demişti

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Recep Güven'in sözlerinin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Elinde silah olan, can alan hiç kimseye en küçük müsamahamız yoktur. Terörü mazur göstermek isteyen hiçbir anlayışa müsamaha göstermedik. Evlatlarımızı katleden ve bu yolda mücadele ederken ölen terörist için ağlamadık, ağlamayız. Birilerini memnun etmek için bazı sözleri edemeyiz. Siyaseti bırakın siyasetçiler yapsın. Bu mücadele bütün ölenlerimiz ağlama sebebimizdir" demisti.