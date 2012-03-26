Diyarbakır Emniyet Müdürü: PKK, kaçaklarda katır başına 100 dolar alıyor

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 ay süren ’Şemsiye’ adı verilen operasyonda toplam 5 milyon 411 bin 500 lira değerinde 1 milyon 352 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, kaçak sigaraların katır sırtında yurda sokulduğunu ve PKK'nın katır başı 100’er dolar pay aldığını söyledi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekiplerinin son 8 ayda düzenlediği operasyonlarla ilgili Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam açıklama yaptı. Hürriyet gazetesinin DHA'ya dayandırdığı haberde, Sağlam, gümrük kaçağı sigaraların sınır ülkelerinden Türkiye’ye kaçak yollarla sokulduğunu, Batı illerine götürülerek satışa sunulduğunu söyledi. "Şemsiye" adı verilen operasyonu yaklaşık 8 aydır sürdürdüklerini belirten Sağlam, şöyle dedi:

"B.G. ve N.D. adlı liderliğinde sigara kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik son 8 ay içerisinde yapılan 21 ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 411 bin 500 lira olan toplam 1 milyon 352 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş, kaçakçılık olaylarında kullanılan gizli bölmeli 7 araca el konulmuştur. Gümrük kaçağı sigaraların orijinal cam bardak kutuları içerisine, çay paketleri ve deterjan kutuları içerisine ’zulalı’ tabir ettiğimiz yerlerde gizlenerek sevkıyat yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan planlı çalışmalar sırasında örgüt liderlerinin organizatörlüğünde gümrük kaçağı sigara taşımacılığının yanı sıra, kaçak sigaraları temin eden, piyasada satışa sunulmasında aracılık yaptıkları tespit edilen ve suç örgütü adına faaliyette bulunarak ülke ekonomisi zararına haksız kazanç temin eden şahısların yakalanmalarına yönelik olarak, Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Hakkari, Bursa, Siirt, Kocaeli, Tekirdağ, Kayseri ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlarda araların da örgüt liderinin de bulunduğu 42 şahıs yakalanmıştır."



"Örgüt katır başına 100 dolar pay alıyor"



Kaçak sigaraların yurda nasıl sokulduğuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, sigara kaçakçılarının sınır kesimlerindeki dağlık alanları kullandığını, PKK'nın kaçak sigara taşıyan katır başına 100’er dolar pay aldığını söyledi. Sağlam, "Sınır kesimlerinde güvenlikli olan-olmayan birçok yer var. Dağ başlarında katırlarla, belli araçlar içerisinde bizim bildiğimiz açık ithalat yapar gibi gelmiyor bunlar. Terör örgütünün payı, sınırlardan geçen her kaçakta onların payı var. Katır gidip geldikçe 100’er dolar pay alıyorlar" dedi.

Açıklamanın ardından kaçak sigaraların muhafaza edildiği depoları inceleyen Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, bir kamyonda bulunan koliler dolusu sigaraları gösterdiği sırada, koliler kayarak üzerine yıkıldı. Sigara kolilerini Müdür Sağlam ve korumaları tutmaya çalıştı. Müdür Sağlam, "Gördüğünüz gibi kaçak sigaralar artık depolara hiçbir yere sığmıyor. Altında kalacaktık" dedi.