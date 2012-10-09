'Diyarbakır Emniyet Müdürü görevden alınsın'

Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in, 'Dağda ölen teröristlere ağlamıyorsanız insan değilsiniz' sözlerine sert tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, ''Diyarbakır Emniyet Müdürü görevinden alınmalıdır'' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Diyarbakır Emniyet Müdürü'nün yaptığı açıklamalara sert tepki gösteren Bahçeli, ''Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Recep Güven’in akılları durduran ve vicdanları kanatan açıklamaları gazete ve ekranlarda fazlasıyla yer bulmuştur. Bu zatın, 'Dağda ölen teröristlere ağlamıyorsanız insan değilsiniz' sözleri gündemin baş köşesine oturmuştur. Mademki teröristlere ağlamayan insan değildir, o halde bu salonda insan da bulunmamaktadır. Diyarbakır Emniyet Müdürü görevinden alınmalıdır. Eminim ki Türk Polis Teşkilatı’nın düşünceleri ve beklentisi de bu yönde olacaktır'' dedi.

AKP'nin Suriye politikasının Türk milletine büyük yükler getirdiğini belirten Bahçeli, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

''Türk gençliğinin her şeyden önce işe ihtiyacı vardır. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz seçme hakkını kullanmaktadır. Buna bir diyeceğimiz yoktur. Bunun yanında AKP hükümeti döneminde seçilme yaşı da 25’e çekilmiştir ki, bu da yerindedir. Ancak 18 yaşını doldurmuş genç kardeşimin, henüz hayatın en kritik zamanında; eğitim ve askerlik meselelerini halletmeden seçilme derdine düşmesi hem madden hem de manen çok zordur. İlave olarak halen seçilme şartları arasında askerlik görevini ifa yükümlülüğü bulunmaktadır. Başbakan Erdoğan zorunlu askerlik görevini kaldırmayı planlamıyorsa 18 yaşındaki bir genç kardeşimin hukuken seçilme şansı olmayacaktır. Kimse kimseyi kandırmamalıdır. Suriye’den Akçakale’ye atılan top mermisi bir anda ülke gündemini tesiri altına almıştır.

Akçakale’ye düşen top mermisi masum vatandaşlarımızın canını almıştır. Bu şüphesiz bir cinayettir. Suriye’den düşen top mermileri milletimizin can güvenliğini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Türkiye’ye çevrili top bataryalarından devamlı ateş yapılmaktadır. Suriye’deki kaos milletimiz için ciddi tehditler oluşturmaya başlamıştır. Biz parti olarak tezkereye tereddütsüz 'evet' dedik. Ayrıca tezkere kararına verdiğimiz onay PKK’nın oradaki varlığına en keskin uyarı niteliği taşımaktadır.

İnsanımızın nefes almasını sağlamak için her fedakarlığı yapmaktan çekinmeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir. Biz vatandaşlarımızın derdindeyiz. MHP’nin sürekli olarak birilerinin yanında gösterilme hastalığı tedavisi olmayan bir aşamaya gelmiştir. Tezkere konusunda bizi eleştirenler kimin tarafında yer aldıklarına dikkat etsinler. Bizi sürekli birilerinin peşinden gitmekle suçlayanlar kendi dertlerine yansınlar. Diklenmeden dik durduk algısının sonu görülmüştür. AKP’nin sıfır sorun diye girdiği yolun sonu, sıfır geleceğe açılmaktadır. Bin yıldır bizi burada tutan politikaların tahrip edilmesi bugün içinde olduğumuz çıkmazın başlıca nedeni olmuştur. AKP’nin Suriye’de takip ettiği politikalar Türk milletine büyük yükler getirmiştir.