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Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan öldürülmesinin 17'nci yılında anıldı

Gaffar Okan, 24 Ocak 2001 tarihinde pusuya düşürülmüş ve açılan ateş sonucunda da beş polis memuruyla birlikte hayatını kaybetmişti

25 Ocak 2018 20:21

Diyarbakır'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, ölümünün 17'inci yılında anıldı.

Okkan için hem memleketi Hendek'te mezarının başında hem de Diyarbakır'da anma törenleri düzenlendi.

Okkan, 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır'ın Şehitlik semtinde makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nden Valilik binasına doğru giderken silahlı bir grup tarafından pusuya düşürülmüş ve açılan ateş sonucunda da beş polis memuruyla birlikte hayatını kaybetmişti. Okkan suikasta uğradığında 49 yaşındaydı.

Ölümünden sonra Diyarbakır Valiliği tarafından Sezai Karakoç bulvarında yapılan Gaffar Okkan anıtı önünde sabah saatlerinde bir anma töreni gerçekleşti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen anma programına resmi görevliler dışında bir "Ali Gaffar" ismini taşıyan çocuklar da katıldı.

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