Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı

Gündüz saatlerinde bir polis aracına silahlı saldırı gerçekleştirilen Diyarbakır'da, emniyet müdürlüğü binasına da saldırı düzenlendi. Yüzleri maskeli grup, nöbetçi polisin havaya ateş açması üzerine grup hızla bölgeden uzaklaştı.

DHA'nın haberine göre olay, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Yüzleri maskeli bir grup, emniyet binası önüne gelerek hazırladıkları el yapımı bombayı attı. Büyük bir gürültü ile patlayan bombanın ardından şahısların ikinci bombayı hazırladığını fark eden nöbetçi polis havaya ateş açtı. Çevrede büyük bir panik yaşanırken, şahıslar polisin havaya ateş açması üzerine bölgeden kaçarak uzaklaştı. Polis, şahısları yakalamak için çok yönlü araştırma başlattı.

Gün içinde de Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde devriye gezen polis aracına ateş açılmış ve biri ağır 3 polis yaralanmıştı.