Diyarbakır'ı bölen duvarın yapımı askıya alındı

Diyarbakır'ı ikiye bölecek duvarın yapımı yoğun tepkiler üzerine askıya alındı.
Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Ulaştırma Bakanlığı’nın tepkiler nedeniyle projeyi askıya aldığını duyurdu. Aydemir, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun önümüzdeki günlerde projeye ilişkin nasıl bir adım atılacağına karar verileceğini söylediğini aktardı.
Ne olmuştu?
Devlet Demiryolları, hafta başında, Diyarbakır’da bulunan tren rayları boyunca 2 metre yüksekliğinde 12 kilometre uzunluğundaki beton duvarın yapımına başlamıştı. Duvar yapımına tepki gösteren kentteki 21 sivil toplum örgütü, duvar ile kentin batıdan doğuya ikiye bölündüğünü belirterek projeden vazgeçilmesini istemişti.
Kent sakinleri de, tren rayı boyunca çift taraflı yapılacak duvarla, komşularından ayrı düşeceklerini, yayaların geçişinin engelleneceğini belirterek, tepkilerini dile getirmişlerdi.
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