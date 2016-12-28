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Spor

Diyarbakır doğumlu olmayanlar, Amedspor tribününe giremeyecek!

Gençlerbirliği ve Amedspor arasındaki kupa mücadelesinde Ankara Emniyeti güvenlik önlemlerini açıkladı

28 Aralık 2016 14:54

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Amedspor'u konuk edecek. Alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Amedspor tribününe sadece Diyarbakır doğumlu olanlar alınacak.

Ankara Emniyeti, Gençlerbirliği taraftarlarını passolig uygulaması ile stada alacak. Amedspor taraftarları için ayrılan tribüne ise sadece Diyarbakır doğumlu olanlar alınacak. Nüfus kaydı Diyarbakır olmayanlar kesinlikle maça giremeyecek.

 

Sosyal medya paylaşımları güvenliği üst seviyeye çekti

 

Ankaragücü ile Amedspor arasında geçmişte yaşanan olaylar ve taraftarların sosyal medyada yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle, Ankara Emniyeti maçla ilgili güvenliği üst seviyeye çıkardığı öğrenildi.

Normal güvenlik uygulamalarının aynen devam edeceği maçta, stat çevresi ve stat dışında da özel önlemlerin alınacağı belirtildi.

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