Diyarbakır’daki Adalet Nöbeti’ne katılan HDP Eş Genel Başkanı Buldan’dan Bakan Bozdağ’a: Cezaevlerindeki hukuksuzlukları görün, tedbir alın

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, hasta ve infazı yakılan tutukluların serbest bırakılması için ailelerin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu (ATK) önünde başlattığı ‘Adalet Nöbeti’ne katıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a seslenen Pervin Buldan, “Yeni geldiniz görevinizin başına, oradaki insanlarla iletişim içerisinde olun, oradaki haksızlıkları ve hukuksuzlukları görün ve buna göre tedbir alın” dedi.

Hasta ve infazı yakılan tutukluların serbest bırakılması için ailelerin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu (ATK) önünde başlattığı Adalet Nöbeti’ne bugün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran da destek verdi. Buldan, burada yaptığı açıklamada Adalet Nöbeti’nin Diyarbakır, Van, İstanbul, İzmir ve Urfa’da 6 aydır devam ettiğini söyledi. Buldan, “Annelerin yüreğindeki sesi, annelerimizin çığlığını duymak, en büyük görev ve sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Cezaevlerindeki hak ihlallerine ve bazı hasta tutukluların cezaevlerinde vefat ettiğine dikkat çeken Buldan, şöyle konuştu: "Bu yaşanan ölümler elbette cezaevlerinin idaresiyle ve onların emirleriyle değildir. Cezaevlerinde yaşanan ölümlerden bu ülkeyi yönetenlerin elbette bilgisi ve haberi var. Hasta olan tutuklu arkadaşlarımızın tahliyelerinin gerçekleşmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün 1600 hasta tutuklunun bulunduğu cezaevlerinde, her an ölümlerin yaşanacağını bilmelerine rağmen, bu insanların dışarıda tedavi edilmesine izin verilmiyor. Hasta tutuklular, son aşamaya geldikten sonra, son günlerini hastanelerde yaşamını yitirerek tamamlıyorlar."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a da seslenen Pervin Buldan, “Yeni geldiniz görevinizin başına, oradaki insanlarla iletişim içerisinde olun, oradaki haksızlıkları ve hukuksuzlukları görün ve buna göre tedbir alın” dedi.