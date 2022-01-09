Diyarbakır'da TİP İl Başkanı'na bıçaklı saldırı

TİP Diyarbakır İl Başkanı Salih Sargın, evinin önünde iki kişinin bıçaklı saldırısında yaralandı. TİP'ten yapılan açıklamada saldırganların Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edildi.

Türkiye İşçi Partisi Diyarbakır il başkanı Salih Sargın’a yapılan bıçaklı saldırıyı kınayan partinin il komite üyesi Mehmet Mahir Karadeniz, saldırıların münferit bir olay olmadığını söyledi. Karadeniz, “Bize tenha sokaklarda pusu kuran bu kirli suç örgütüne karşı bir arada durmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Diyarbakır İl örgütü, İl Başkanı Salih Sargın’a yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin basın açıklaması yaptı. Yenişehir Ofis semtinde bulunan il binası önünde gerçekleşen açıklamayı TİP il komite üyesi Mehmet Mahir Karadeniz yaptı. Karadeniz, saldırıyla ilgili “Önceki gece saat 21.30 gibi Türkiye İşçi Partisi Diyarbakır İl Başkanımız kimliği belirsiz iki şahıs tarafından işten dönerken evinin önünde kurulan pusuda bıçakla yaralanmıştır” diye konuştu.

Karadeniz, parti çalışanlarına yönelik tehdit ve tacizler hakkında şunları söyledi:

“Beş günden beri üniversitede arkadaşlarımız takip edilerek taciz edilmiş, sosyal medya hesaplarına tehdit mesajları gönderilmiştir. Ülkü Ocaklarının, üniversiteler açıldığından beri özellikle kadın öğrencileri tehdit ve şantajla taciz ettiğini, üniversitede öğrenci temsilciliklerine aday olan arkadaşlara baskı kurarak kendi adaylarının seçilmesini gayrimeşru yollarla sağlamaya çalıştığını biliyoruz. Türkiye İşçi Partisi’ne ulaşan birçok mesajda bu açık tehditlere tanık olduk. Ülkü Ocaklarına mensup olduğunu bildiğimiz bir faşist öğrenci yoldaşlarımızı sosyal medya hesaplarından arayarak, ‘İl başkanınızla görüşeceğim, seni yakalarsam diz kapaklarını sökeceğim’ diyerek açıkça tehditte bulunmuş ve partililerimize yönelik tehdit ve taciz boyutunda takip trafiği başlatmıştır.”

“Türkiye İşçi Partisi binlerce yoldaşı, dostu, gönüllüsü ile Saray Rejimi ve onun tetikçi ortağına karşı mücadelede ısrarlıdır. Biz bu eli kanlı çeteyi ezelden beri tanıyoruz. Deniz Poyraz yoldaşımızın katillerine yönelik hiçbir adım atmayan siyasal iktidar, bu çeteleri açıkça kollamaktan geri durmamıştır. HDP Bahçelievler İlçe binasına yapılan silahlı saldırı sonucu tutuklanan Muhammed Eren Sütçü üç gün dahi beklemeden serbest bırakılmış; saldırılar olağan, hatta meşru gösterilmiştir. AKP ve suç ortağı MHP, ülkeyi yıkıma sürüklerken emekçilerin, ezilen halkların, gençlerin, kadınların tüm kazanımlarına el koymuş, ülkeyi bir talan cennetine çevirmiştir. Bu kara bulutlar bertaraf edilecek, bu abluka dağıtılacak ve bir kez daha söylüyoruz ki bu düzen değişecektir”

“Emekçilerin, yoksul Kürt halkının, kadınların yaşam hakkını savunan Türkiye İşçi Partisi bu düzeni değiştirecek biricik seçenektir. Bizler dostlarımız, yoldaşlarımız ve halkımızla beraber bir emekçi cumhuriyetini yaratmanın mücadelesini sürdürürken bu kanlı pusuları, bu faşist saldırıları da bertaraf edeceğiz. Diyarbakır gibi mücadelenin kalbinin attığı bir şehirden eli kanlı faşist çete örgütlenmesine bir kez daha sesleniyoruz: Bize sokaklarımızda kurulan pusuları boşa düşüreceğiz. Emekçilerin hayatlarını kâbusa çeviren bu organize suç örgütü ile mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bize tenha sokaklarda pusu kuran bu kirli suç örgütüne karşı bir arada durmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Onlar sokakta pusu kurarken bizler her gün yeniden okullarda, emekçi mahallelerinde, iş yerlerinde var olacağız. Vardık, varız, var olacağız.”