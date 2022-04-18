Diyarbakır'da Nevruz operasyonunda gözaltına alınan 66 kişiden 4'ü tutuklandı

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 105 kişiden 66’sı gözaltına alınmıştı. Aralarında Kürtçe yayın yapan Xwebûn gazetesi İmtiyaz Sahibi Kadri Esen de olduğu 32 kişi, 15 Nisan’da Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında gazeteci Mir Ali Koçer’in de olduğu 7 kişi adliye sevk edildi. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Koçer ve 4 kişi serbest bırakıldı, İnanç Mutlu ve Faruk Azarkan hakkında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.

Gözaltında bulunan 27 kişiden 25’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 2 kişi ise adliyeye sevk edildi. Recep Atan ve Enver Güler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre hakimlik, Atan ve Güler'in "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.