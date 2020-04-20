Diyarbakır'da toplu taşıma seferleri Koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak durduruldu

İçişleri Bakanlığı tarafından atanan kayyımla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilçelere yapılan toplu ulaşım seferlerini geçici olarak durdurduklarını açıkladı.

Karar, belediyenin Twitter hesabından, "Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Nisan 2020 Salı gününden itibaren ilçelerimize yapılan toplu ulaşım seferleri geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleriyle duyuruldu.

Duyuruda seferlerin ne zaman yeniden başlayacağı bilgisi yer almadı.

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