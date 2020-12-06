Diyarbakır'da inşaat şantiyesinde beton blok çöktü: 2’si ağır 3 işçi yaralı

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde bir inşaat şantiyesinde beton blok çöktü. İşçilerden 3’ü beton blok altında kaldı. İşçilerden ikisinin durumu ağır.

İnşaat çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.