Diyarbakır da Amed olsun

T24 - "Tunceli'nin ismi Dersim olsun, uçaklarda Kürtçe anons yapılsın" önerilerinin ardından, DTP başka değişiklik teklifleri hazırlığında. Ayrıca, Diyarbakır’ın Amed olması için de zemin yoklanacak.



Demokratik Toplum Partisi, Nevruz bayramının resmi tatil yapılması ve Kürt alfabesine özgü harflerle ilgili de yasa değişiklik tekliflerini gündeme getirmeye hazırlanıyor.



DTP, Diyarbakır'ın isminin Amed olarak değiştirilmesi için de önümüzdeki günlerde zemin yoklayacak.



DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, "Uçaklarda Kürtçe anons yapılsın" önerisini, “Bir ihtiyaca karşılık kendi anadiliyle anonsun yapılması düşündük ve Ulaştırma Bakanı’na talepte bulunduk” şeklinde açıklarken, ‘DTP açılım sürecinde başka hangi önerileri getirmeye hazırlanıyor?" sorusuna yanıt da, partinin grup başkan vekili Selahhatin Demirtaş’tan geldi: “Nevroz’un resmi tatil olması önerisi ile Kürtçe harfler w, q, x hafrleriyle ilgili değişiklik önerimiz var. Ayrıca üniversitelerde Kürtçe dil ve edebiyat bölümlerinin açılması...”



Yer isimlerinin değişikliği konusunda yeni önerileri de dile getiren Demirtaş, “Şehir, köy, dağ, ova isimleri değiştirilebilir. Diyarbakır halkı hala oraya Amed diyorsa değişiklik yapılabilir” şeklinde konuştu.