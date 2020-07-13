Diyarbakır'da ambulansa silahlı saldırı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde doğum sancıları başlayan hastaya müdahale için giden sağlık ekibinin bulunduğu ambulansa ateş açıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.40’ta Diyarbakır İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen çağrıda, doğum sancıları başlayan kadın için ambulans talep edildi.

Bağlar’a bağlı Kaynartepe Mahallesi’nde hasta yakınlarını bekleyen ambulansa yaklaşan bir kişi sağlık ekibine sözlü saldırıda bulundu. Saldırgan, daha sonra ambulansın camlarını kapatarak hasta yakınlarını beklemeye devam eden sağlık ekibine yönelik saldırısını aracın camlarını yumruklayarak sürdürdü. Saldırgan olay yerinden uzaklaşan ambulansa silahla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği ambulansta can kaybı ve yaralanma olmadı. Polisler olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Doğum sancıları başlayan hastanınsa farklı bir ekip tarafından hastaneye naklinin sağlandığı öğrenildi.