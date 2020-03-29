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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’li Tosun hakkında soruşturma başlattı

29 Mart 2020 16:48

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, yanındaki kişiye Koronavirüs salgınıyla ilgili "Hükümet tedbir almayarak Kürt halkının ölmesini istiyor" diye megafonla Kürtçe anons etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tosun ve anons eden kişi hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' suçundan soruşturma başlatıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, yanındaki ismi öğrenilemeyen kişiyle kentin sokaklarını gezerek, Koronavirüs hakkında bilgilendirmede bulundu. HDP'li Tosun'un talimatıyla megafonla çevredekilere seslenen, HDP'li olduğu belirtilen kişi, "Hükümet tedbir almayarak Kürt halkının ölmesini istiyor" diye anons etti. Tepki çeken anons görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Remziye Tosun ile anons eden kişi hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' suçundan soruşturma başlatıldı. (DHA)

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