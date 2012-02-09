-Diyarbakır Cezaevine saldırı DİYARBAKIR (A.A) - 09.02.2012 - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan E Tipi Cezaevine havai fişek, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcılarla saldırı düzenlendi. Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerce cezaevine giriş kapısına havai fişek, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı atıldı. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, bir el yapımı patlayıcı uzmanlar tarafından imha edildi. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.