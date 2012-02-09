T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır Cezaevine saldırı DİYARBAKIR (A.A)

09 Şubat 2012 22:02

-Diyarbakır Cezaevine saldırı DİYARBAKIR (A.A) - 09.02.2012 - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan E Tipi Cezaevine havai fişek, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcılarla saldırı düzenlendi. Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerce cezaevine giriş kapısına havai fişek, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı atıldı. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, bir el yapımı patlayıcı uzmanlar tarafından imha edildi. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24