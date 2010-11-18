'Diyarbakır Cezaevi müze olabilir'

T24- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Diyarbakır'da eski sıkı yönetim mahkemelerinin ve nezarethanelerin bulunduğu İçkale’de bir müze düzenlemesi yaptıklarını bildiren Bakan Günay, Diyarbakır Cezaevi'nin de boşaltılması halinde içindeki tescilli yapıların müzeye dönüştürülebileceğini söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Diyarbakır Cezaevi’nin müzeye dönüştürülmesiyle ilgili, henüz somut bir gelişme olmadığını, mekânın halen cezaevi olarak kullanıldığını belirterek, “Cezaevinin boşaltılması halinde böyle bir talebimiz olabilir. O takdirde de bütün cezaevinin değil ama içindeki tescilli yapıların müzeye dönüştürülmesi düşünülebilir” dedi.

Bakan Günay, Diyarbakır Cezaevi’ni müze haline getirmek istediklerini belirterek, mekân boşaltıldığında bütün cezaevi olmasa da içindeki tescilli yapıların müzeye dönüştürülmesinin düşünülebileceğini söyledi. Günay, şöyle konuştu:



Sorunu yaratan yer









“Bunu da çok önemsiyorum. Çünkü Diyarbakır Cezaevi’nde 12 Eylül sonrası yaşanmış vahim, insanlık dışı olaylar bugün Türkiye’nin içinden çıkmakta zorlandığı bazı sorunların oluşmasına yol açan bir etki yarattı. Ne yazık ki oradaki o kıyıcı davranış, bugün Türkiye’ye önemli bir sorunla karşı karşıya getirdi. Bunun da bilinmesi, bir yüzleşme sorunu olarak ortaya çıkarılması gerekiyor.”

Diyarbakır’da eski sıkı yönetim mahkemelerinin ve nezarethanelerin bulunduğu İçkale’de bir müze düzenlemesi yaptıklarını bildiren Bakan Günay, mekânın daha önce boşaltılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildiğini hatırlattı. Alanda çok sayıda tescilli yapı bulunduğunu belirten Günay, “Sanıyorum 2011 yılı içerisinde bu alanda hem bir müze düzenlemesi, yeme içme mekânı, restorasyon merkezi ve bir kütüphane yapacağız. Böylece Diyarbakır İçkale, kent kültürü ve Türkiye turizmi açısından özel bir duruma erişecek” dedi.

Yassıada projesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Yassıada’da da ‘demokrasi müzesi’ kurulması yönündeki çalışmalarının hatırlatılması üzerine Bakan Günay şunları söyledi:

“Yassıada ile ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne başvurduk. Şu anda Deniz Kuvvetleri’nin tahsisinde metruk bir durumda. Bize tahsis edilirse demokrasi tarihindeki ayıplı safhalarından biriyle yüzleşmek için demokrasi müzesi, hemen yanı başında da çeşitli kültürel ve turizm etkinliklerinin olabileceği bir mekân düzenlemesi yapabiliriz. Milli Emlak da galiba bizim doğrultumuz bizim görüşlerimiz doğrultusunda Milli Savunma’dan bir görüş yazısı istedi.”



