Kayyım olarak atanan 7 kaymakam batıda görev yapacak

T24 Ankara

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı mülki idare amirleri kararnamesi kapsamında HDP’li belediyelere “kayyım” olarak atanan yedi kaymakam batıda görev alacak. Kararnamede en dikkat çeken isim ise Cumali Atilla oldu. Atilla, hükümetin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atadığı ilk kayyım olmuştu. Atilla, Ankara’nın merkez ilçelerinden Altındağ’ın yeni kaymakamı oldu.

Her yıl rutin olarak yayımlanan yaz kararnamesiyle ülke genelinde vali yardımcısı ve kaymakam olarak görev yapan 427 mülki idare amirinin yeri değişti.

Kararname çerçevesinde 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerden sonra göreve başlayan ancak ‘terör’ soruşturması gerekçesiyle görevden alınan HDP’li belediye başkanlarının yerine kayyım olarak atanan kaymakamlardan bazıları doğu görevlerini tamamlayıp batıya dönüş yaptı.

Halen görev yapan kayyımlar arasında yer alan Diyarbakır Bismil Kaymakamı Süleyman Yüksel Malkara, Diyarbakır Kocaköy Kaymakamı Yasin Yunak İnebolu, Şırnak İdil Kaymakamı Zafer Sağ Finike, Van Saray Kaymakamı Mehmet Halit, Aydın Bigadiç Kaymakamı oldu. Ayrıca, Mardin Derik Kaymakamı Hakan Kafkas İçişleri Bakanlığı kadrosuna atandı. Kafkas, bakanlıkta Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi Dairesi Başkanı oldu. Yine kayyım olan Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi’nde şube müdürü olarak görev yapacak.

Kararnameye göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Cumali Atilla yeniden kaymakamlığa döndü. AKP’den 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Atilla seçilemeyince Hukuk Müşaviri olmuştu. Atilla şimdi Ankara’nın merkez ilçelerinden Altındağ’da kaymakam oldu.

Aynı kararnamede, Mazıdağı Belediyesi’ne kayyım atanan Muhsin Duran Kalkan’ın Mazıdağı’na, Van İpekyolu Belediyesi’ne kayyım atanan Sinan Aslan’ın İpekyolu ilçesine asaleten atamaları yapıldı.

Yanı sıra, yedi işçinin yaşamını yitirdiği havai fişek fabrikasındaki patlamanın yaşandığı Hendek’in vekâleten kaymakamı olan Halil İbrahim Acır’ın asaleten ataması yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun memleketi olan ve aynı zamanda Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Alanya’nın kaymakamı Mustafa Harputlu Antakya Kaymakamı oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun memleketi olan Trabzon’un Of ilçesi kaymakamı Eyüp Fırat, Fethiye Kaymakamı oldu. Fırat, görkemli makam odasıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Ayrıca, Rize'de CHP’li Fındıklı Belediyesi’nin, kentte bulunan Millet Parkı'na “Atatürk” adını vermesini "kamu yararı yok" diyerek kabul etmeyen kaymakam Muhammed Emin Canpolat, Ordu’nun Mesudiye ilçesine kaydırıldı.

Ankara’da uzun yıllardır güvenlik birimlerinden sorumlu vali yardımcısı olarak görev yapan Kemal Karadağ da yaş haddinden emekliliğinin yaklaşması nedeniyle İzmir’in Seferihisar ilçesine kaymakam olarak atandı. Karadağ, Ankara’daki görevi sırasından özellikle eylem ve protesto gösterileri konusunda sert tutumu ile tanınıyordu.

Akyazı Kaymakamı olarak görev yaparken 15 Temmuz 2016’daki FETÖ darbe girişimi sonrasında tutuklanıp yargılanan ancak sonrasında beraat kararı alan Kaymakam Kamuran Mustafa Ballı ise Karaman Vali Yardımcısı olarak atandı.