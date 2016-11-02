Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kayyımın ilk gününde neler yaşandı?

Diyarbakır Belediyesi kayyımı Cumali Atilla'nın ilk icraati, ‘Kışanak’ imzalı personel kartlarını değiştirmek oldu. Kültür ve Sanat Daire Başkanı Cevahir Sadak Düzgün, "7 gün önce kırılan kapılar bugün tekrar kırıldı" derken, yaşananları anlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın tutuklanmasının ardından kayyım olarak atanan Cumali Atilla belediye binasına çok sayıda polis ve Emniyet Müdürlüğü’nde görevli köpekle birlikte geldi.

bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’na konuşan Kültür ve Sanat Daire Başkanı Cevahir Sadak Düzgün, yedi gün önce belediye eşbaşkanların gözaltına alındığı zaman kırılan kapıların bugün tekrar kırıldığını aktarırken, kayyım Atilla’nın ilk icraatının Gültan Kışanak’ın isminin bulunduğu personel kimlik kartlarını, kendi isminin bulunduğu kartlarla değiştirmek olduğunu anlattı.

"Polis 7.30’da iki meclis üyesini gözaltına aldı"

Sadak Düzgün, sabahın erken saatlerinden itibaren belediye binasında yaşananları şöyle aktardı:

“Ben şu an Kültür Sanat Kongre Merkezi’ndeyim. Belediye ana binasındaki arkadaşlar polislerin saat 7.30 civarında içeri girdiğini ve girer girmez Belediye Meclisi’nin iki kadın üyesini gözaltına aldıklarını aktardı.

“O sırada HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarından oluşan yaklaşık 25 kişi içeride nöbetteydi. Polis, onların dışarı çıkmasını istemiş, arkadaşlar da gözaltına alınan meclis üyelerinin serbest bırakılması koşuluyla dışarı çıkacaklarını söylemişler.”

İlk icraati Kışanak’ın ismi yazılı kartları değiştirmek

“Yedi gün önce kırılan kapılar yeniden kırıldı. Kurt köpekleriyle gelmişler. Bütün koridorlar tutulmuş durumda. Köpekler eşliğinde arama yapıyorlar.

“Kayyum, personel daire başkanlarını çağırmış ve personel kimlik kartlarının değiştirilmesi talimatı vermiş. Bu kartlarda Gültan Kışanak’ın ismi bulunuyordu, kayyum beyin ismiyle yeni kartlar basılacakmış, ilk icraatı bu oldu.”

“1. katta çalışanlar belediyeye sokulmuyor”

“Şu anda belediye çalışanları binaya kimlik kontrolü ve üst aramasından geçtikten sonra alınıyor.

“Başkanlık, Genel Sekreterlik, siyasi parti grup odaları ve özel kalemin ofislerinin bulunduğu birinci kata kimse alınmıyor. Ayrıca bu katta çalışanlar da binaya alınmıyor.

“Diğer katlarda çalışanlar binaya girebiliyor ancak onların aktardığına göre, diğer katlarda da köpekler eşliğinde arama sürüyor. Sandalyeler, dosyalar yerlerdeymiş, yani bir çalışma ortamı yok, diyorlar.

Çalışanlar belediye önünde

“Kayyum sadece özel kalem müdürünü içeri almış, onun aracılığıyla tek tek daire başkanları ve müdürleri çağırıyor.

“Henüz bizi (Kültür Sanat) çağırmadı ama sosyal hizmetler, personel, çevre hizmetleri ve ulaşım daire başkanlarını çağırmış.

“Çalışanların bir kısmı, ne yapacaklarını pek bilemez durumda, belediye binası önünde bekliyor.”