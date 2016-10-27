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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde 3 gözaltı

2 Genel Sekreter Yardımcısı ve 1 daire başkanı belediye binasına asılan pankart nedeniyle gözaltına alındı

27 Ekim 2016 22:04

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın sorgusuna devam edilirken 2 Genel Sekreter Yardımcısı ve 1 daire başkanı belediye binasına asılan pankart nedeniyle gözaltına alındı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, eş başkanlar Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın serbest bırakılması amacıyla Belediye binasına Kışanak ve Anlı'nın fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde, 'Halkın İradesine Saygı Duyulsun, Başkanlarımız Serbest Bırakılsın' yazılı pankart asıldığı, bunun Diyarbakır 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararla polisler tarafından indirildiği belirtildi.

Açıklamada, pankartın indirilmesinden sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Necati Pirinççioğlu ve Rojda Balkaş Akyüz ile Destek Hizmetleri Daire Başkanı Şiyar Nezan'ın gözaltına alındığı belirtildi.

 

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