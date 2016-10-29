Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi: Belediyemize fiilen el konulmuştur

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Eş Başkanlar Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasından sonra belediyeye fiilen el konulduğunu açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde bugün toplanan Belediye Meclisi, Kışanak ve anlı'nın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Belediye Meclis Salonu’ndaki açıklamaya, meclis üyeleri “İrademe Dokunma’’ dövizleriyle katıldı. DBP’li meclis üyeleri adına açıklamayı yapan Belediye Meclis Üyesi Ayşe Serra Bucak Küçük, şunları söyledi:

“Demokratik siyasetin tıkandığı, ülkenin hızla totaliter ve baskıcı bir rejime evrildiği, bölgemizde yerel demokrasinin yok sayıldığı bu süreçte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarımız Gültan Kışanak ve Fırat Anlı 25 Ekim akşamı gözaltına alınmıştır. Aynı gece belediyemiz 7 saat boyunca aranmış ve bugüne kadar da süren polis ablukası yoğun bir biçimde devam etmektedir. Halkımızın belediyeye gelişi engellenmiş, sivil demokratik siyasetin ve yerel hizmetin yeri olan belediyemize fiili el konulmuştur. Diyarbakır halkının iradesi olan Büyükşehir Meclisi olarak, Belediyemizi halkımız ile birlikte sahiplenerek, faşist zihniyeti ve uygulamalarını devreye koyan bu iktidara karşı burayı terk etmediğimizi duyurmak istiyoruz. Bugünden itibaren Eş Başkanlarımız serbest bırakılana ve polis ablukası kalkana kadar meclisimizi 24 saat açık tutacağız. Belediyemize sahip çıkacağız ve demokratik tepkimizi en üst düzeyde ortaya koyacağız.”

Köln'den mektup, BM'den açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasına yönelik uluslararası tepkiler de devam ediyor. Köln Belediye Başkanı Andreas Wolter, eş başkanlara dayanışma mektubu gönderdi. Wolter mektubunda, şunları yazdı:

“İçinde bulunduğunuz şartlara rağmen umarım iyisiniz. Nisan ayında Lefkoşa'da yapılan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (Council of European Municipalitiesand Regions-CEMR) esnasında sizi dünyaya açık ve azimli bir demokrat olarak tanıma fırsatı bulmuştum. 25 Nisan 2016 tarihinde sizinle makamımda gerçekleştirdiğimiz görüşmeden memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Sizin ve Sayın Fırat Anlı'nın gözaltına alındığınız haberi dün akşam bana ulaştı. Kamuoyuna açıklanan gözaltı gerekçeleri bizler için anlaşılabilir olmaktan uzaktır. Hukuk devleti ve demokratik yapılanmalar ile ilgili Türkiye'de yaşanan gelişmeleri düşündüğümde bu tür uygulamalardan büyük endişe duyduğumu belirtmek isterim. Bundan sonraki gelişmeleri Köln'den takip edeceğim. Sizin ve Sayın Anlı'nın en kısa zamanda Diyarbakır Belediyesi'ndeki görevinize tekrar dönmenizi umuyorum. Yerel yönetimlerle ilgili sorunlar ve halkların kendi kaderini tayin hakkı üzerine konuştuğumuz görüşmemizi en yakın fırsatta Avrupa'da devam ettirebilmek dileğiyle. Dostça selamlarımla.”

Merkezi Cenevre'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani düzenlediği basın toplantısında, demokratik yollarla seçilen iki eş başkanın gözaltına alınmalarının, son aylarda Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde bir çok kamu görevlisinin ya görevden alındığını ya da gözaltına alınmaların son örneği olduğunu söyledi. Shamdasani, “Türk yetkililere, Olağanüstü Hal zamanlarında bile yasallık, orantılılık ve gereklilik, yargı sürecine saygı, masumiyet karinesi ve adil yargılama ilkelerini anımsatmak istiyoruz. Türk hükümetine en üst düzeyde şeffaflık ve insan haklarına tam saygı çağrısı yapıyoruz” dedi.

