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'Diyarbakır-Bingöl karayolu birkaç saat kapalı kaldı'

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Diyarbakır-Bingöl karayolunun 25 gün kapalı kaldığı yönündeki haberlerin 'yalan ve dezenformasyon' olduğunu söyledi

03 Temmuz 2014 01:21

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Diyarbakır-Bingöl karayolunun 25 gün kapalı kalmadığını belirterek, "Bu yalandır, dezenformasyondur" dedi.

Çözüm sürecine ilişkin Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı'nın TBMM İçişleri Komisyonu'ndaki görüşmelerinde terör örgütünün yol kapatma eylemi tartışma konusu oldu.

MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, tasarıya şiddetle karşı olduklarını söyledi. Terör örgütünün çocukları dağa kaçırdığını, Doğu ve Güneydoğu'da belli yerlerde hakimiyet kurduğunu öne süren Yılmaz, Diyarbakır-Bingöl yolunun 25 gün kapalı kaldığını iddia etti.

Yılmaz'a cevap veren İçişleri Bakanı Ala, milletvekillerinin rakam ya da veri kullanırken kendilerine sormasını istedi. Türkiye'de hiçbir yolun 25 gün kapalı kalmadığını kaydeden Ala, "Bu yalandır, dezenformasyondur. Bildiğiniz nedenlerle bazı hadiseler oldu. TIR’ların anahtarlarını almışlar. Çekici gitti, yol birkaç saat kapalı kaldı" diye konuştu.

 

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