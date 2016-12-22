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Diyarbakır Belediyesi'nde tabela değişti; Amed gitti, T.C. geldi

Yeni tabelanın önünde poz veren kayyım Cumali Atilla, "Dillerimiz çok güzel" dedi

22 Aralık 2016 15:17

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın görevden alınıp tutuklanmasının ardından sökülen belediye tabelasının yerine yenisi asıldı. Yeni tabelada, ‘Amed’ yazısı kaldırıldı. Tabelaya T.C.’ ifadesi ve Türkiye bayrağı da eklenirken, tabelanın önünde poz veren kayyım Cumali Atilla, Twitter’da fotoğrafı, “Dillerimiz çok güzel” notuyla paylaştı.

‘Örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan Kışanak ve Anlı’nın yerine 1 Kasım’da Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla kayyım olarak atanmıştı.

Kışanak ve Anlı 25 Ekim’de gözaltına alınmış, ‘PKK lehinde söylem, özerklik çağrısı, resmi aracı PKK’lı cenazelerine tahsis etmek’le suçlanmıştı. İkili 31 Ekim’de tutuklanmıştı.

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