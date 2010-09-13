Diyarbakır BDP binasında kutlama!

T24

Demirtaş: Demokratik özerkliğe kadar mücadeleye devam

Demirtaş: PKK ve Öcalan muhattaptır



Özerklik talebi

'Talebimizin arkasında halk desteği var'

Diyarbakır'da 'Hayır' yok gibi



Diyarbakır’da oy verme işlemi sona erdikten sonra yaklaşık 5 bin kişi BDP il binası önünde toplanarak halaylar çekip, Abdullha Öcalan posterleri açtı. Sık sık PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılırken, BDP otobüsünden de PKK marşları çalındı. Büyük boy PKK flamaları parti binasına asılıp, BDP otobüsünden ‘Ey Rakip’ marşı çalınırken, havayi fişek gösterisi düzenlendi.BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yardımcısı Gültan Kışınak ile düzenlendiği basın toplantısında şunmları söyledi: “Referandum da güvenlik tedbirleri gereğinden fazla abartıldı. Halkın güvenliğini sağlamaktan çok, halkın güvenliği tehdit edildi. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker 40 polisle gezerek, her gittiği yerde yanındaki polislere oy kullandırmak istemiştir, buna rağmen boykot etkili olmuştur. Tüm Türkiye gördü ki partimiz de, halkımız da aldatmaya, baskıya teslim olmuyor. AKP’nin oyunu da halkımız tarafından itibar görmüyor. Başbakan’ın artık çatışmacı dili bırakması lazım. Kürt sorunu konusunda en acil olan barış konusudur. 20 Eylül’de ateşkes sona eriyor. Başbakan’ın artık ateşkesle ilgili somut değerlendirme yapması gerek, ayakları havada bir açıklama olmamalı bu. Hükümet artık BDP’nin tabanının Kürtlerin önemli bir kısmının bu sorunu diyalogla, irade olarak gösterdikleriyle, müzakere yapılmasını istediğini görmelidir. Kürtler savaş istemiyor, Kürtler diyalog ve müzakerede ısrarcıdır. Barışın sağlanması için PKK ve Sayın Öcalan muhataptır, bu boykot sonuçları da bunu ortaya çıkarmıştır.”Referandumda demokratik özerklik talebini ortaya koyduklarını belirten Selahattin Demirtaş şöyle devam etti: “Ana dilde eğitim, barış isteyen sandığa gitmesin dedik. Halkımız bu çağrımıza uydu. Bu bilinçsizce oluşmuş bir tavır değildir. Bu bilinçli siyasi bir tutumdur. Gece gündüz halkın iradesine saygıdan söz eden Başbakan bu tabloyu görmelidir. Sandığa gitmek isteyen herkes sandığa gitmiştir. Baskı, tehditten kimse bahsedemez. Eğer güvenlik güçlerinin baskısı olmasaydı, sandığa gitmeyenlerin oranı daha da fazla olurdu. Türkiye’de yeni bir anayasayla barış ve kardeşlik isteyenler boykotla kazanmıştır.” Yeni bir anayasa hazırlık platformunun oluşturulması gerektiğin savunan Demirtaş, “Hükümet eğer samimiyse, yeni bir anayasa konusunda, Kürt sorununun barışçıl çözümü konusunda samimiyse partimiz bu platformda yer almaya hazırdır. Bu başarıyı demokratik özerklikle taçlandırana kadar mücadeleye devam diyoruz” dedi.Parti binası önündeki parti otobüsü üzerinden Selahattin Demirtaş ile birlikte halkı selamlayan BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak da Türkiye’de demokratik iradenin gücünün, kalbinin Diyarbakır olduğunu savunarak şöyle konuştu: “Ben inanıyorum ki Türkiye’de demokrasi isteyenler, barış isteyenler, özgürlük isteyenler bugün Amed’le (Diyarbakır) gurur duyuyor. Amed öylesine bir kent ki zulme hiç bir zaman boyun eğmedi, iradesini hiç bir zaman satmadı, yalan propandaya hiç bir zaman kanmadı. Bunu bir kez daha kanıtlandınız. Biz neleri istediğinizi meydanlarda haykırdık. Onun için bugün ortaya çıkan boykot tavrının arkasında, bu meydanlarda haykırdığımız siyasal talepleriniz var. Türkiye’de tüm kimliklere, kültürlere tüm inançlara özgürlük ve eşitlik istiyoruz, Bugün boykot tavrının arkasında Kürt kimliğine özgürlük vardır. Çoğulcu bir anayasa, eşitlikçi bir anayasa, ana dilde eğitim, demokratik özerklik ve demokratik özerk Kürdistan talebi vardır. Biz siyasal taleplerimizi halkın onayına sunduk ve bugün görüyoruz ki bu siyasal taleplerin etrafında, kenetlenmiş güçlü bir halk desteği var.”BDP'nin boykot çağrısına seçmen ne yanıt verdi? İşte güçlü olduğu illerdeki durum:BDP'nin güçlü olduğu illerde katılımın en düşük olduğu il, yüzde 7.12 oranla Hakkari. Diyarbakır'da ise katılım oranı yüzde 35'lerde. Katılım oranının düşük olduğu bu illerde sandığa giden seçmenin tercihi ise açık farkla Evet oldu.Evet Oranı % 93,47Hayır Oranı % 6,53Katılım Oranı % 7,12Evet Oranı % 89,09Hayır Oranı % 10,91Katılım Oranı % 22,48Evet Oranı % 94,14Hayır Oranı % 5,86Katılım Oranı % 35,76Evet Oranı % 94,67Hayır Oranı % 5,33Katılım Oranı % 39,37Evet Oranı % 93,62Hayır Oranı % 6,38Katılım Oranı % 43,26Evet Oranı % 94,43Hayır Oranı % 5,57Katılım Oranı % 43,54Evet Oranı % 95,08Hayır Oranı % 4,92Katılım Oranı % 50,96Evet Oranı % 92,05Hayır Oranı % 7,95Katılım Oranı % 53,86Evet Oranı % 52,53Hayır Oranı % 47,47Katılım Oranı % 55,49Evet Oranı % 95,63Hayır Oranı % 4,37Katılım Oranı % 56,83Evet Oranı % 94,44Hayır Oranı % 5,56Katılım Oranı % 69,84