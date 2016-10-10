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Diyarbakır Barosu, Tahir Elçi'den sonra ilk başkanını seçti

Başkanlığa seçilen Ahmet Özmen: Biz yeni bir başkan seçmedik, Tahir Elçi ebediyete kadar Diyarbakır Barosu Başkanı kalacaktır

10 Ekim 2016 00:57

Diyarbakır Sur İlçesi’nde geçen yıl Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesinin ardından Diyarbakır Barosu, 45’nci Olağan Genel Kurulu’nu düzenledi. Yapılan seçim sonucunda Ahmet Özmen, 33 oy farkla yeni baro başkanı oldu. Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Özmen'i tebrik etti. Başkanlığa seçilen Ahmet Özmen, "Biz yeni bir başkan seçmedik, Tahir Elçi ebediyete kadar Diyarbakır Barosu Başkanı kalacaktır" dedi.

Merkez Kayapınar İlçesi’nde bulanan Cegerxwin Kültür Merkezi’nde yapılan ve 2 günden bu yana devam eden kongrede, Tahir Elçi’nin yardımcısı Ahmet Özmen ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın eşi Av. Mesut Beştaş, başkanlık için yarıştı. 

Olağan genel kurulda Diyarbakır Barosu’na üye olan bin 13 avukat oy kullandı. Seçimlerde baro üyesi olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir de oy kullandı. 

Türkan Elçi'den tebrik

Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Twitter'dan bir mesaj ile Özmen'i tebrik etti. O mesaj şöyle:

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