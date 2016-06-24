Diyarbakır Barosu: Tahir Elçi cinayetinde olay anına ait yeni görüntüler çıktı

Diyarbakır Barosu, 28 Kasım'da öldürülen baro başkanı Tahir Elçi’nin öldürüldüğü gün olay anında kayıtta olan bir iş yerinden alınan kamera görüntüsünün soruşturma dosyasına girdiğini açıkladı.

Diyarbakır Barosu üyesi avukatlar, öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi için her hafta Diyarbakır Adliyesi önünde düzenledikleri açıklamanın 30'uncusunu gerçekleştirdi. Dicle Haber Ajansı'nın avukatların cübbeleriyle katıldığı açıklamada konuşan Baro Başkan Vekili Ahmet Özmen, her fırsatta dile getirdikleri soruşturma dosyasının etkili ve hızlı yürütülmediğini vurgulayarak, dosyada gizlilik kararı olmamasına rağmen Cumhuriyet Başsavcılığı ve soruşturmayı yürüten savcının fiili bir gizlilik kararı uyguladığını söyledi.

Özmen, dosyanın tamamının kendilerine verilmediğini, tüm belge ve bilgilerin kendileri ile paylaşılmadığını yineledi.



“Tahir Elçi cinayeti netleşecek”

Cinayet dosyasında yeni gelişme olduğunu ifade eden Ahmet Özmen, şöyle konuştu:



"Yine çok uzun zamandır beklediğimiz başkanımızın vurulduğu yerde bulunan Mardin Kebap isimli iş yerinin kamera kayıtları Adli Tıp tarafından soruşturma dosyasına gönderilmiş durumda. Ancak söz konusu görüntü imaj alınmak suretiyle gönderildiğinden bize verilen görüntüleri teknik olarak açma ve izleme imkânına sahip değiliz. Bunun için de yapmış olduğumuz girişimler neticesinde söz konusu görüntüleri tek bir kayıt cihazı ile açabileceğimizi öğrendik. Bunun için de yurtdışındaki üretici firmaya bir sipariş verdik. Görüntüleri ancak o kayıt cihazı elimize ulaştıktan sonra izleyebileceğiz.



Bu görüntüleri izledikten sonra Tahir Elçi cinayetine ilişkin bir delil olup olmadığı soruşturmayı ileri bir aşamaya taşıyıp taşıyamayacağı da netleşecektir."



Özmen, Elçi cinayetinin, 'faili meçhul' dosyaların tozlu raflarına gitmesine izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.



Açıklama oturma eylemi ile son buldu.

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