Diyarbakır Barosu Başkanı Elçi: Bir kilometre taşı geçildi, bir tabu yıkıldı

Katıldığı bir televizyon programında “PKK terör örgütü değildir” dediği için hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sabaha karşı baro binasında gözaltına alınan ve tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemede yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılan Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, Kürt sorununun terör kavramı içinde değerlendirilmesinin çözümün önünde engel olduğunu vurguladı. Elçi, bir tabuyu yıktığını ifade ederek “Bir ülkede siyasetçiler, sivil toplum liderleri, aydınlar, gazeteciler, kendi ifade ve kavramları ile bir meseleyi tartışamıyorlarsa bir sorunun demokratik yollarla çözümü nasıl mümkün olabilir?” diye sordu.

Cumhuriyet’ten Mahmut Oral'a konuşan Elçi, Türkiye’de bazı siyasi parti ve aktörlerin özellikle seçimler yaklaştığında “PKK terör örgütü müdür?” sorusu üzerinden rant elde etmeye çalıştığını belirterek, bu kavramlar gündeme getirilerek Kürt sorunu üzerinde sağlıklı ve serinkanlı tartışmalar yapılmasının da önünün kesilmeye çalışıldığını, Kürt sorunu önünde bariyer oluşturulduğunu söyledi. “Ben bu bariyeri yıkmak istedim çünkü bu gerçekten bir handikaptı” diyen Elçi, “Belki siyasetçiler bunu yaptığında dikkat çekmiyordu ya da bir anlamı olmayabilirdi ama bir hukuk örgütünün başkanının bunu söylemesi, hele hele Diyarbakır Barosu gibi toplumda bir saygınlığı, tarafsızlığı kabul gören bir hukuk örgütünün başkanının dile getirmesi daha önemli oldu. Bununla bir yol açmak istedim, bir kilometre taşı geçildi, bir tabu yıkıldı” diye konuştu.

Kürt sorunundan silahların devreden çıkarılması gayretine destek sunmayı amaçladığını ifade eden Elçi şu görüşleri dile getirdi:

“Kürt sorununun çözümünde silahların devreden çıkıp, demokratik enstrümanların dikkate alınmasına inanan bir kişiyim. Bir ülkede siyasetçiler, sivil toplum liderleri, aydınlar, gazeteciler, realiteye uygun ve kendi ifade ve kavramları ile bir meseleyi tartışamıyorlarsa bir sorunun demokratik yollarla çözümü nasıl mümkün olabilir? Bu engeller ve bariyerler, silahın meşruiyetinin devamını sağlayan birer unsur olarak ortada durur.”

"PKK silahlı yasadışı bir harekettir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “soykırım yoktur” sözlerini AİHM’nin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiğini anımsatan Elçi, “Benim de amacımın PKK propagandası yapmak olmadığını herkes biliyor. Son birkaç aydır bölgede yaşanan olaylar karşısında silahlı çatışma sürecine karşı tutum aldığımızı herkes biliyor. Ama ben bütünen bu siyasi hareketin terör örgütü olarak kabul edilemeyeceğini, terör örgütü kavramı ile ifade edilemeyeceğini düşünüyorum. Gerçekten siyasi talepleri olan, argümanları olan, Kürt toplumunda ciddi bir karşılığı olan, muazzam bir askeri, toplumsal ve siyasi örgütlenmesi olan siyasi, silahlı yasadışı harekettir” dedi.

“PKK bir El Kaide, bir IŞİD değildir. Bunu da görmemiz gerekir” diyen Elçi, “Ortaya çıkış koşulları, 30-40 yıllık süreç, örgütsel potansiyeli, halkla ilişkileri, Dolmabahçe Mutabakatı, terör örgütleri listesine almış olan ABD ve AB ülkelerinin son bir ay içinde mütemadiyen Türk hükümetini PKK ile diyalog zeminine yeniden davet etmesi, bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde, bu meseleyi terör kavramı içinde değerlendirmenin gerçekçi olmadığını düşünüyorum” dedi.

"Panzerle geldiler"

Hakkında açılan soruşturma emrinin Ankara’dan verildiğini belirten Elçi şunları söyledi:

“Zaten Bakırköy savcılığı cuma günü ilk saatlerde ifademizin talimat yolu ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınmasına karar vermişti. Ama her nasılsa aradan geçen hafta sonunun ardından pazartesi günü erkenden o yazıyı çekip, yakalanmam için mahkemeye başvurmuş. Saklandığımızı söyleyerek bu kararı aldırmış. Ama biz gün boyu büromuzda gelip bizi gözaltına almalarını bekledik. Bu öne sürülen bilgiler tamamen yalan ve yüz kızartıcı bir iddia. Polis panzerleri ile geldiler kapımıza.”

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun kendisine destek veren açıklamasını anımsatmamız üzerine Elçi, “Miroğlu’nun bu konudaki tutumunu takdire şayan buluyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Ama Miroğlu’nun da benimle aynı sözleri söylediği için AKP’nin bu planda sobelenmesinin, tutuklanmama engel olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kullandı.