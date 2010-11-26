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Kültür-Sanat

Diyarbakır Ahmed Arif müzesine kavuşacak

Diyarbakır'da Ahmed Arif, Adana Yaşar Kemal, Ankara'daki müze ise Mehmet Akif Ersoy'un adını alacak...

26 Kasım 2010 02:00

T24-  Hükümet, pek çok kente, o kentin ünlü yazar ve şairlerinin adlarının verildiği edebiyat müzeleri açıyor. Diyarbakır'da Ahmed Arif, Adana Yaşar Kemal, Ankara'daki müze ise Mehmet Akif Ersoy'un adını alacak.

Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginde, 'Diyarbekir Kalesinden Notlar' şiirinden dizeler okuduğu şair Ahmed Arif'in adı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kararıyla kendi memleketinde açılacak edebiyat müzesine verilecek.   

Diyarbakır Ahmed Arif Edebiyat Müzesi'ne 2011 yılında kavuşacak. Müzede 1991 yılında hayata veda eden şairin eserlerinin yanısıra, hakkında yazılanlar ve kolleksiyonlarına da yer verilecek. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011 yılı sonuna kadar 5 kentte daha edebiyat müzeleri açacak. 

Ankara'da açılacak müzeye Mehmet Aakif Ersoy, İstanbul'daki müzeye Ahmet Hamdi Tanpınar, Adana'dakine de Yaşar Kemal'in adı verilecek. 

Trabzon ve Erzurum da müze açılacak. Erzurum'daki müze adını, ünlü halk şairi Emrah'tan alacak.

Trabzon müzesi için ise isim arayışı sürüyor.



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