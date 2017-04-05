Diyarbakır 8 Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın tutukluluk kararına devam edildi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 142 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın dosyası üzerinden inceleme yapan Diyarbakır 8 Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Evrensel'in haberine göre Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı dava dosyası üzerinde aylık incelemesini yaptı. Mahkeme, 4 Kasım'dan bu yana tutuklu olan ve 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Demirtaş'ın savunmasının alınmamış olması gerekçe olarak gösterildi

Mahkeme kararın gerekçesi olarak da, “henüz Demirtaş’ın savunmasının alınmamış olmasını, hakkındaki suçlamaların katalog suçlardan olmasını ve alacağı olası ceza miktarının tutuklu bulunduğu süreyi karşılamadığını” gösterdi.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi geçtiğimiz günlerde Demirtaş'ın yargılandığı dava dosyasının güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmesine karar vermişti.