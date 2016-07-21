Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz gözaltına alındı

Diyarbakır’da bulunan 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz, darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

15 Temmuz’da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir grubun gerçekleştirdiği darbe girişimi soruşturması kapsamında Diyarbakır’da bulunan 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine Korgeneral Yılmaz, konutuna giden Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Korgeneral Yılmaz, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Korgeneral Yılmaz’ın evinde savcı gözetiminde polisler tarafından arama yapılıyor.

Gözaltında bulunan Korgeneral Yılmaz, darbe girişimi sırasında tutuklanan Malatya’da bulunan 2’inci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin yerine vekaleten göreve getirilmişti. 2’nci Ordu Komutanlığı’na ise bugün Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel atandı.