Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi 3 BDP’li milletvekilinin tahliye talebini reddetti

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında, BDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Selma Irmak ile Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş'ın "uzun tutukluluk süresi" ve "seçilme hakkının ihlalini" gerekçe göstererek tahliyesini talep etti.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye talepleri reddedilen BDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Selma Irmak ile Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş'ın avukatlarının itirazını değerlendiren Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinin savcısı mütalaasını hazırladı.



CHP'li Milletvekili Mustafa Balbay'ın Anayasa Mahkemesinin kararı üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edilmesinin ardından avukatlarınca tahliye edilmeleri için başvuru yapılan ancak mahkemece taleplerinin reddedilmesi nedeniyle karara itirazda bulunulan KCK davalarında tutuklu yargılanan Milletvekilleri Irmak, Sarıyıldız ve Aktaş'ın dosyaları savcılıkça yeniden değerlendirildi.



Cumhuriyet savcısı, PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyon kapsamında 14 Nisan 2009 tarihinden bu yana "silahlı terör örgütüne üye olduğu" gerekçesiyle yargılanan Diyarbakır E Tipi Cezaevindeki tutuklu Milletvekili Aktaş, 18 Nisan 2009'den bu yana "silahlı terör örgütüne üye olduğu" gerekçesiyle yargılanan Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu Milletvekili Irmak ve 27 Nisan 2009 yılından Türk Ceza Kanununun (TCK) 314/2. maddesi uyarınca "terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma" suçundan yargılanan Diyarbakır D Tipi Cezaevinde tutuklu Milletvekili Sarıyıldız ile ilgili mütalaasını mahkemeye sundu.



Savcı mütalaasında milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Selma Irmak ile Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş'ın uzun tutukluluk süresi ve seçilme haklarının ihlalini gerekçe göstererek tahliyesini talep etti.



Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi BDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Selma Irmak ile Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş'ın tahliye taleplerini oy birliği ile reddetti.