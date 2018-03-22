Diyarbakır 2 milyon çiçek ile renklenecek

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar Belediyesi\'nin \'2 milyon mevsimlik çiçek, 500 bin fidan\' projesi çerçevesinde yetiştirilen çiçekler ve fidanlar toprakla buluşturuldu. Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, \"Huzur ve güven ikliminin sağlandığı Diyarbakır, çiçek gibi açan, çiçek gibi güzel kokan ve çiçek gibi insana güzellik veren sembol temelinde gelişiyor\" dedi.

Merkez Kayapınar Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından gerçekleştirilen \'2 milyon mevsimlik çiçek, 500 bin fidan\' projesi kapsamında yetiştirilen çiçeklere ve fidanların toparkla buluşturulması için tören düzenlendi. Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı sera ve fidanlık alanında yapılan törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Dr. Ozan Balcı, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende, folklor ekibi halk oyunları gösterisi sundu.

Açılış konuşmasını yapan Kayapınar Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, \"Biz burada 2 milyon çiçek, 500 bin de fidan yetiştiriyoruz. 2 milyon çiçeğimizle de kentimizdeki parklarımızı, bahçelerimizi süslemek. 500 bin fidanın 250 bini meyve, 250 bini de süs ağacı yetiştiriyoruz\" dedi.

Daha sonra konuşan Vali Güzeloğlu da, belediyeler ve tüm kurumalarla birlikte Diyarbakır\'ın her bir köşesinin çiçek bahçesine dönüştüğünü belirterek, \"Huzur ve güven ikliminde sağlanan bu huzur ortamında şimdi artık Diyarbakır, çiçek gibi açan, çiçek gibi güzel kokan ve çiçek gibi insana güzellik veren sembol temelinde gelişiyor. Diyarbakır çiçeklerle bezenmiş ışıl, ışıl parlayan bir güzelliğe erişmiş. Bunu daha öteye ve şüphesiz daha iyiye taşıyacağız\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu ile beraberindeki protokol üyeleri, çiçek bahçeleri ve fidanlıkları gezdi. Vali Güzeloğlu, fidanlıklarda çocuklarla fidan dikimi ve tohum ekimi yaparken, törene katılan konuklara da çeşitli çiçekler hediye edildi.

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