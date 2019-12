-Diyanet'ten Van ve Erciş kampanyası ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı, Van ve Erciş ilçesi çevresinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşların yaralarının bir an önce sarılması için nakdi bağış kampanyası başlattı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Konferans Salonu'nda yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara sabır diledi. ''Bu olaylarda önemli olan bizim gönül dünyamızın fay hatlarının sağlam olması, kardeşlik ilişkilerimizin zeminini oluşturan fay hatlarının sağlam olması'' diyen Görmez, ''Pazar gününden bugüne kadar yurt içinde yurt dışında, dünyanın neresinde olursa olsun tüm kardeşlerimizin milletçe içine girdiğimiz dayanışma ruhu, birlik ve beraberlik ruhu Allah'a hamdolsun gönül dünyamızın fay hatlarının çok sağlam olduğunu, kardeşlik ilişkilerimizin çok sağlam bir zemin üzerine oturduğunu gösteriyor'' dedi. Görmez, bu vesileyle yardım kampanyası başlatan tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerine, basın mensuplarına, sanatçılara teşekkür ettiğini bildirdi. ''Yürekler Van ve Erciş İçin Çarpıyor'' kampanyası başlattıklarını ifade eden Görmez, şunları kaydetti: ''Daha önce başlattığımız Somali'ye yardım kampanyasının bir benzeri. Van ve Erciş'te depremde evlerini, yurtlarını kaybeden kardeşlerimize yardım için bütün milletimizin seferber olacağını biliyorum. Somali için başlattığımız 5601 SMS numarası artık bir marka oldu. Bu kez de 'Deprem 5601' yazıldığında her kardeşimiz oturduğu yerden küçücük de olsa bir katkıda bulunmuş olacak. Ayrıca daha önce başlattığımız vekaletle kurban kampanyamız da bu yıl iki bölüme ayrılacaktır. Birincisi, yurt dışında başta Somali'de olmak üzere Afrika'da. Yurt içinde kesilecek olanları da arkadaşlarımız pazar gününden itibaren Van ve Erciş'te çalışmalara başladılar. İnşallah vatandaşlarımızın hem yurt içinden hem yurt dışından verecekleri vekaletle kurbanları biz Van ve Erciş'te kuracağımız büyük tesislerde keserek onları yerlerine ulaştıracağız.'' -''Yürekler Van ve Erciş İçin Çarpıyor'' Depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlar için başlatılan yardım çalışmasına destek olmak isteyenler, tüm operatörlerden (Vodafone kontörlü hatlar hariç) ''Deprem'' yazarak 5601'e gönderebilecek. SMS'ler 5 TL karşılığında olacak. Her abone, günlük maksimum 20 SMS atabilecek. Hayırseverler, SMS haricinde www.diyanetvakfi.org.tr'' adresine girerek online bağış yapabilecek veya ''Yürekler Van ve Erciş için çarpıyor'' kampanya hesaplarına havale ve EFT yaparak bağışları ulaştırabilecek. Yardım yapmak isteyenler için hesap numaraları şöyle: ''Vakıfbank Meşrutiyet şubesi TL için TR680001500158007299325930, dolar için TR180001500158048013096963, avro için TR230001500158048013096970, Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi TL TR260001001762342869855052, dolar TR960001001762342869855053, avro TR 690001001762342869855054'' -Camilerde cuma namazı sonrasında yardım toplanacak- Öte yandan deprem felaketinden zarar görenler için camilerde yardım toplama kararı da alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye genelindeki tüm müftülüklere ve dış temsilciliklere bir yazı gönderdi. Buna göre 28 Ekim Cuma günü Van depreminden zarar gören vatandaşlar için yurt içi ve yurt dışındaki tüm camilerden yardım toplanacak.