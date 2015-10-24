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Diyanet'ten uyarı: 15 gün takvimdeki namaz saatlerine 1’er saat ekleyin

1 Kasım'daki seçimler nedeniyle saatlerin geri alınmaması namaz saatlerinde de değişikliğe neden oldu

24 Ekim 2015 18:07

1 Kasım’daki seçimler nedeniyle saatlerin geri alınmasının ertelenmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan namaz saatlerine ilişkin önemli bir uyarı geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önceki açıklamalara göre yarın sabaha karşı sona ermesi beklenen ileri saat uygulamasına 2 hafta daha devam edileceğini, bu nedenle basılı takvimlerdeki vakit namazı saatlerinin 15 gün süreyle hatalı olacağı uyarısını yaptı.

Bakanlar Kurulu kararıyla Avrupa ülkeleri ile birlikte yaz saati uygulaması kapsamında gün ışığından daha fazla yararlanmak, elektrik tasarrufu ve uluslararası ticari ilişkilerde uyum amacıyla saatler 29 Mart’ta 03.00’ten itibaren 1 saat ileri alındı. Karara göre, 25 Ekim’de yaz saati uygulamasının sona ermesi ve saatlerin 04.00’ten itibaren 1 saat geri alınması gerekiyordu.

Ancak, Türkiye’de 1 Kasım’da yapılacak seçimler göz önüne alınarak Avrupa ülkelerinde sona erecek ileri saat uygulamasının aksine Türkiye’de yaz saati uygulamasına iki hafta daha devam edilmesi kararlaştırlıdı. Bu konudaki düzenleme, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun’un imzasıyla Başbakanlığa gönderildi. Bakanlar Kurulu da erteleme kararını onaylayınca karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konuldu. Yeni düzenleme doğrultusunda, ileri saat uygulaması 8 Kasım’da sona erecek ve saatler 04.00’ten 03.00’e alınacak.
 

Takvimdeki namaz saatleri için uyarı
 

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz ve kış saatleri uygulamaları dikkate alınarak basılı takvimlerdeki namaz saatlerinin önceden belirlendiğini, öngörülemeyen bu yeni durum karşısında yanlış bilgilendirmenin önüne geçilebilmesi amacıyla cemaatin uyarılmasını istedi. Camilerde verilen vaazlarda ve cemaatin 25 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasındaki dönemde takvimde yer alan vakit namazları saatlerine uymaması buna karşılık takvimlerdeki saatlere bu süre içerisinde 1’er saat eklenerek ezan saatlerinin tespit edilebileceği uyarıları yapıldı.

 

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