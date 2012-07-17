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Diyanet'ten Ramazan uyarısı: TV'lerde dini sömürüden uzak durulmalı

Görmez bir de "Orucu ne bozardan çok bozulan kişilikleri nasıl tamir ederiz buna bakılsın" mesajı verdi.

17 Temmuz 2012 20:53

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte TV'lerde başlayacak olan televizyon programları için, ''Hüzün eksenli dramatik din arayışına girilmeli, sömürüden uzak durulmalı'' dedi. Görmez, programları takip edeceklerini de açıkladı.

Müslümanların kutsal ayı Ramazan Perşembe günü başlıyor. Sahur yemekleri, gösterişli iftar programları, ihtişamlı davetler, geçtiğimiz senelerde göze çarpan manzaralar...
 
İşte tüm bu gösterişli sofralara karşı Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Ramazan ayı başlamdan uyardı. "İftar sofraları, israf sofralarına dönmemeli" dedi. Görmez bir de "Orucu ne bozardan çok bozulan kişilikleri nasıl tamir ederiz buna bakılsın" mesajı verdi.
 
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez iftar çadırlarını da eleştirdi. "Çadırlar yoldan geçenler ya da yolda kalmışlar için yapılır. Buralarda da gösterişe kaçılmamalı" dedi. Sözlerine devam eden Mehmet Görmez,  "Diyanet bu yıl ramazan için "selam" temasını belirledi. Tüm vaaz, sohbet ve etkinliklerde bu tema üzerinde durulacak" dedi.
 
Televizyonda yayınlanan ramazan programlarına da değinen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ramazan ayında televizyon kanallarındaki dini programlarla ilgili araştırma yaptıklarını anlattı. Bu programların reytingi artırmak için hüzün eksenli dramatik din anlayışını öne çıkardığı tespitini paylaştı. Sömürüden uzak durulmalı mesajını iletti.
 
 

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