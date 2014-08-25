Diyanet'ten kredi kartı ve bankadan kredi ile kurban fetvası

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban bayramı öncesi 8 yeni fetva yayınladı. Fetvalara göre kredi kartı ile kurban alıp kesilebilir, ancak bankadan kredi alıp kurban kesmek sonrasındaki faiz ödemesi nedeniyle dinen uygun değil.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın konu ile ilgili fetvası şöyle:

"Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, satın alacağı hayvanın bedelini peşin olarak verebileceği gibi, vadeli veya taksitli olarak da verebilir. Bu bağlamda bedelin kredikartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak, kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödeme ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartı ile taksitli kurban alırken, taksit yapma karşılığında bankaya ilave ücret ödenmesi durumunda ise, kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olur. İster vacip olduğu için, isterse nafile olarak kurban kesen birisinin kurbanını peşin alabileceği gibi, borçlanarak satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez.

Fakat, bankadan kredi alması durumunda faiz ödeyecekse, faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. Maddi durumu iyi olmayan kişinin böyle yöntemlere başvurması yerine kurban kesmemesi daha uygundur."