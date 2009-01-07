Diyanet'ten Kerbela'ya ilk mesaj

Diyanet, Aleviler için büyük önem taşıyan Kerbela ile ilgili ilk kez mesaj yayınladı. Bardakoğlu "Beraberliği koruyalım" dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu Alevilerin Kerbela olayında şehit olan Hz. Hüseyin ve arkadaşları için matem orucu tutanlara Muharrem ayında ilk kez Aşure mesajı yayınladı. Prof. Bardakoğlu, "Aşure Mesajı" başlığıyla yayınladığı mesajda, siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da Hz. Hüseyin ve 70'den fazla arkadaşının şehit edilmesinin bütün Müslümanları derinden yaraladığını belirterek, bu zulmü reva görenlerin tarih karşısında ve vicdanlarda mahkûm edildiğini belirtti. Bardakoğlu, "Bütün Kerbela şehitlerini rahmetle anıyor, bütün Müslümanlara düşen görevin bu tür müessif olayların tekrarlanmasını önleyecek bir bilinç ve anlayışa sahip olarak kardeşlik, birlik ve beraberliğimizi korumak olduğunu hatırlatıyorum" dedi.



"Bu ortak duyguyu yansıtan bir mesajdır" diyen Bardakoğlu şöyle konuştu:

"Bu mesaj birliği, sevgiyi ve saygıyı sağlamaya dönüktür. Bu yönde atılması gereken bir adım varsa biz atarız. Kerbela hepimizin acısıdır. 14 asır aynı acıyla hemhal olmak kadar benzeri acıları yaşamamak için ders çıkartıp, üzerimize düşeni yapmamız lazım."



10 Ekim 680'de Irak'taki Kerbela şehrinde Hz. Ali'nin oğlu ve Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 72 arkadaşı, Emevi Halifesi Yezit'in ordusunca katledildi. Olay her yıl Şii, Alevi ve bazı Sünni Müslümanlarca Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde etkinliklerle kınanıyor. TRT-1 bugün ana haber bültenini Karacaahmet Cemevi'nden yapacak, akşam da Muharrem Ayı temalı konser programı düzenlenecek.

