Diyanet'ten kadınlara 'gün' fetvası

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kadınların "gün" adı altında aralarında yaptıkları toplantılarda para toplanılıp, dönüşümlü olarak almalarının caiz olduğunu belirtti. Ancak enflasyona karşı para yerine altının tercih edilmesinin daha doğru olduğunu açıklandı.

Oktay Ensari'nin Dha'da yer alan haberine göre, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nca, Al0 190 Fetva hattının 'Güncel Ticari Meseleler' bölümüne yöneltilen "Kadınların kendi aralarında yaptıkları gün adı verilen toplantılarda topladıkları paraları dönüşümlü olarak almaları caiz midir?" sorusuna, şu şekilde yanıt verildi:



'Borç verme işlemi'



"Borç verme, İslamda teşvik edilen bir husustur. İnsanların muhtaç olan kişilere borç vermeleri sadaka sevabı olan bir davranıştır. Borç vermede önemli olan, borç karşılığında herhangi bir fazlalığın şart koşulmaması, borç veren ya da alanın zarara uğratılmamasıdır.

Kadınlar arasında tertip edilen toplantılarda her bir katılımcının toplanan meblağı dönüşümlü olarak her ay içlerinden birine vermeleri şeklindeki uygulamada bir sakınca yoktur. Çünkü bu, sonuçta bir borç verme işlemidir. Ancak ,enflasyonist ortamlarda katılımcılardan bir kısmına sıra gelmesi için beklenmesi gereken süre içinde parada meydana gelebilecek değer kaybından doğan zararı önlemek için borçlanmanın altın gibi daha az değişken bir değerden olması daha uygun olur. Çünkü paranın değerinin artması halinde sırası önce gelenler; eksilmesi halinde sırası sonra gelenler zarara uğramış olacaktır.

Değer kaybı durumunda borçların misliyle değil kıymetiyle (borçlanıldığı gündeki alım gücüyle) ödenmesi esastır."