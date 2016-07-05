Diyanet’ten ‘hilal’ açıklaması: Dünyanın herhangi bir yerinde görülmesi esastır; bugün bayram

Türkiye bayram yaparken Suudi Arabistan’da bir gün daha oruç tutulması kafaları karıştırırken Diyanet tartışmaya son noktayı koydu. Yapılan açıklamada “Hilalin yerel görülmesini değil, dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini esastır. Bugün bayram” dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş "Bazı İslam ülkeleri hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil, kendi ülkelerinde görülebilirliğini dikkate almaktadır. Bu bayramda olduğu gibi Türkiye'den bir gün sonra bayram yapması bu sebepledir. Bu tür içtihat farklılığından doğan değişik uygulamalar kimsenin ibadetine zarar vermemektedir. Ramazanı şerif 4 Temmuz'da bitmiştir. 5 Temmuz Ramazan Bayramı'dır. Ramazan hilali 4 Temmuz'da Güney Amerika'dan itibaren görülmeye başlamıştır" dedi

Ekrem Keleş, Diyanet'in hilalin yerel görülmesini değil, dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini esas aldığını belirtti.

Öte yandan kutsal topraklarda bulunan umreciler bir gün daha oruç tutup, Türkiye'den bir gün sonra bayrama girecek. Yani Türkiye'dekiler 29 gün, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri, 30 gün oruç tutmuş olacak. Umreciler de Suudi Arabistan'a uyup, bayramı bir gün sonra kutlayacak.

Tayland'ın Şeyhülislamlık ofisi gece yaptığı açıklamada Şevval ayı görülmediği için Salı günü de ülke genelinde oruç tutulacağını ve Ramazan bayramının Çarşamba günü başlayacağını duyurmuştu.