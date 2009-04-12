Diyanet'ten 'Allah’ın Kızları'na tepki

Bir vatandaşın başvurusu üzerine Nedim Gürsel’in “Allah’ın Kızları” adlı kitabı hakkında bir sayfalık rapor hazırlayan Din İşleri Yüksek Kurulu, kitabı üslup açısından “alaycı” bulurken, “eleştiri sınırlarının da aşıldığı” yorumunu yaptı



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Doğan Kitap tarafından yayımlanan yazar Nedim Gürsel’in “Allah’ın Kızları” adlı kitabını üslup açısından “alaycı” bulurken, “eleştiri sınırlarının da aşıldığı” yorumunu yaptı.



Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinin Milliyet’e verdiği bilgiye göre, İstanbul’dan Ali Emre Bukağılı adlı bir vatandaş, 19 ve 20 Şubat’te Diyanet İşleri Başkanlığı’na iki kez faks çekerek, “Allah’ın Kızları” adlı kitap hakkında kurumun düşüncesinin ne olduğunu sordu.



Prof. Hamza Aktan imzası var



Bukağılı’nın başvurusunu işleme alan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da, bir sayfalık rapor hazırladı.



Bukağılı’ya gönderilen ve altında Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hamza Aktan imzasını taşıyan raporda, “Söz konusu kitapta, fikir özgürlüğü yahut eleştiriyle açıklanamayacak derecede Allah, peygamberler, semavi dinler, dinlerin ilkeleri, kitapları, ibadetleri hakkında alaycı, küçük düşürücü ve hakaretamiz bir uslubun kullanıldığı görülmektedir” denildi.



